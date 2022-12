Τα ονόματα που «παίζουν» στο Open μετά την Τσαπανίδου και το ξαφνικό φλερτ Ντάνου - ΑΝΤ1

Ξαφνικό ανακάτεμα της τράπουλας στον ενημερωτικό τομέα του Open έφερε η αποχώρηση από τον σταθμό της κεντρικής anchorwoman Πόπης Τσαπανίδου. Πληροφορίες του Reader αναφέρουν πως η δημοσιογράφος είχε πάρει καιρό την απόφαση της μετακίνησής της στη νευραλγική θέση της εκπροσώπου τύπου του ΣΥΡΙΖΑ και οι επαφές προσωπικά με τον Αρχηγό της Αξιωματικής αντιπολίτευσης Αλέξη Τσίπρα ήταν συχνές. Την τελική της απόφαση όπως η ίδια ανέφερε και στο λογαριασμό της στο Instagram την συζήτησε μόνο με τις κόρες της. Τα στελέχη του καναλιού της Παιανίας ενημερώθηκαν το πρωί της Τετάρτης (28/12) μετά από επαφή της Πόπης Τσαπανίδου με τον Γενικό Διευθυντή Ειδήσεων και Ενημέρωσης Χρήστο Παναγιωτόπουλο, ενώ σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες υπήρξε επικοινωνία της δημοσιογράφου και με τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου του Open Γιάννη Λάτσιο.

Τι μέλλει γενέσθαι στα δελτία ειδήσεων του Open

Οριστικές αποφάσεις για το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Open δεν έχουν παρθεί ωστόσο οι συζητήσεις ξεκίνησαν αμέσως μετά την αποχώρηση της Πόπης Τσαπανίδου. Το επικρατέστερο σενάριο όπως πρώτο έγραψε το Reader είναι το δελτίο να αναλάβει τουλάχιστον σε αρχική φάση ο Νίκος Στραβελάκης που παρουσιάζει τα δελτία ειδήσεων του Σαββατοκύριακου, αν και ο έμπειρος διευθυντής ειδήσεων Χρήστος Παναγιωτόπουλος έχει δείξει στο παρελθόν πως πολλές φορές σκέφτεται και λειτουργεί out of the box.

Στο σενάριο του Στραβελάκη, εμπόδιο αποτελεί η παρουσία του έμπειρου δημοσιογράφου στο καθημερινό κεντρικό ραδιοφωνικό δελτίο του Real Fm στις 14.00 ωστόσο φαίνεται πως θα ξεπεραστεί, αν τελικά προχωρήσει αυτή η επιλογή. Η διοίκηση πάντως του καναλιού στην παρούσα φάση δεν δείχνει διατεθειμένη να προχωρήσει σε πρόσληψη νέου anchorman ή anchorwoman από την αγορά. Με την ενδεχόμενη μετακίνηση Στραβελάκη στο καθημερινό δελτίο δημιουργείται καραμπόλα καθώς χηρεύει η θέση στην παρουσίαση των κεντρικών δελτίων του Σαββατοκύριακου.

Η ονοματολογία λοιπόν έχει ξεκινήσει: Η Λίνα Δρούγκα που παρουσιάζει το μεσημβρινό δελτίο ειδήσεων τις καθημερινές θα μπορούσε να είναι η λύση, ενώ το πρώτο δελτίο μετά την αποχώρηση Τσαπανίδου παρουσίασε η δημοσιογράφος Ματίνα Παπαδέα η οποία εκφωνεί μικρότερα δελτία ειδήσεων του σταθμού συμπεριλαμβανομένων των μεσημβρινών τα Σαββατοκύριακα. Επίσης η οικοδέσποινα της πρωινής εκπομπής του Σαββατοκύριακου «Τώρα Μαζί» Ευλαμπία Ρέβη πριν βρεθεί την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν συμπαρουσιάστρια του Άκη Παυλόπουλου στο «Ώρα Ελλάδος» είχε εκφωνήσει κεντρικά δελτία ειδήσεων τους καλοκαιρινούς μήνες. Στην περίπτωση της επιλογής της το μοντέλο θα ήταν ίδιο με αυτό του Alpha όπου ο Νίκος Μάνεσης τα Σαββατοκύριακα έχει την πρωινή εκπομπή «Σαββατοκύριακο με τον Μάνεση» παρουσιάζοντας παράλληλα και το βραδινό δελτίο.

Τέλος θα πρέπει να επισημανθεί ότι για πολλά χρόνια ο νυν συμπαρουσιαστής του «Ώρα Ελλάδος» Παναγιώτης Στάθης εκφωνούσε δελτία ειδήσεων στο Star ενώ στο τραπέζι έχει πέσει και το όνομα της Χρύσας Φώσκολου από την πολύ πρωινή εκπομπή «Επικοινωνία». Η λύση που προκρίνεται αυτή τη στιγμή είναι του rotation δηλαδή της εκ περιτροπής παρουσίασης των κεντρικών δελτίων ειδήσεων του Σαββατοκύριακου.

Το σενάριο ανάληψης του κεντρικού δελτίου του Open από τη Μάριον Μιχελιδάκη

Στην Παιανία αρκετοί είναι αυτοί που τα τελευταία 24ωρα θυμήθηκαν την προ ολίγων ημερών δήλωση της Μάριον Μιχελιδάκη στο «Πρωινό μας» του ΣΚΑΪ «Έχω δεχθεί πρόταση για την παρουσίαση δελτίου ειδήσεων». Αν και από το Open διαψεύδεται κατηγορηματικά ένα τέτοιο ενδεχόμενο με την επισήμανση μάλιστα πως το «Μέρα Μεσημέρι με τη Μάριον» συνεχίζεται κανονικά από τη νέα χρόνια, δεδομένων των συνθηκών δεν μπορεί να αποκλειστεί κάτι τέτοιο σε δεύτερο χρόνο. Υπό την προϋπόθεση να το προτείνει η διεύθυνση ειδήσεων και ενημέρωσης στη δημοσιογράφο και εκείνη να το αποδεχθεί τροποποιώντας στη συνέχεια το τρέχον συμβόλαιό της που προβλέπει την παρουσίαση καθημερινής εκπομπής.

Ξαφνικό φλερτ Ντάνου-ΑΝΤ1. Τι γίνεται με το Νinja Warrior

Κλείνει την πόρτα στον Ατζούν ανοίγει αυτή του ΑΝΤ1; Για την ακρίβεια ξανα –ανοίγει καθώς ο γνωστόν ο Γιώργος Αγγελόπουλος είχε κάνει ένα μεγάλο γκεστ στην καθημερινή κωμωδία του καναλιού του Αμαρουσίου «Αν ήμουν πλούσιος» η οποία προβλήθηκε τη σεζόν 2019-2020. Στο πλαίσιο των ευρύτερων «ανοιγμάτων» που θα κάνει από τη νέα χρονιά ο ΑΝΤ1 σε πρόσωπα και παρουσιαστές (έγινε ήδη η πρώτη πρόταση στη Βίκυ Χατζηβασιλείου) στο τραπέζι έχει πέσει η ιδέα για μια νέα δραματική σειρά περιπέτειας από το φθινόπωρο του 2023 με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Αγγελόπουλο.

Δεν μπορεί να αποκλειστεί η συμμετοχή του Ντάνου στην ομάδα των αστυνομικών ηρώων στην αναβίωση του «Τμήματος Ηθών» που θα κάνει ο Μανούσος Μανουσάκης για τον ΑΝΤ1 ωστόσο αυτό το πρότζεκτ δεν έχει ακόμη «κλειδώσει». Από την άλλη πιθανή είναι η συμμετοχή του Γιώργου Αγγελόπουλου σε ρόλο παρουσιαστή ή σχολιαστή σε ένα παιχνίδι έντονης δράσης τα δικαιώματα του οποίου έχει ο ΑΝΤ1 εφόσον βέβαια προχωρήσει. Πρόκειται για το «Ninja Warrior» που πολλές φορές έχει προαναγγελθεί ωστόσο δεν έχει υλοποιηθεί από το κανάλι λόγω του υψηλού κόστους παραγωγής.

Το παιχνίδι αυτό έχει έναν κεντρικό παρουσιαστή και δύο σχολιαστές των αγωνισμάτων στους στίβους μάχης. Αν και το πρότζεκτ - που στην ουσία είναι ένα σκληρό αγωνιστικό «Survivor» χωρίς το στοιχείο του ριάλιτι – είναι διεθνώς επιτυχημένο στο Μαρούσι δεν έχουν δώσει «πράσινο φως» στην υλοποίησή του. Το τελευταίο σενάριο που εξετάστηκε για την μεταφορά της παραγωγής στην Ρουμανία όπου υπάρχει στημένος τηλεοπτικός στίβος μάχης για κανάλια του εξωτερικού δεν υλοποιήθηκε.