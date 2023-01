Ενώ το «Survivor» προς το παρόν και χωρίς υπολογίσιμο αντίπαλο επελαύνει στους πίνακες τηλεθέασης ο προβληματισμός είναι έντονος σε Μαρούσι (έδρα της Acun Medya Ελλάδος), Φάληρο, Κωνσταντινούπολη αλλά και Aγιο Δομίνικο. Κάποια πρώτα πολύ δυνατά spoiler όπως η οικειοθελής αποχώρηση της Ανδριώτου και η έξοδος μετά από απόφαση του κοινού του Περικλή Κονδυλάτου από το ριάλιτι επιβίωσης βγήκαν στον «αέρα» αντίπαλων τηλεοπτικών σταθμών.

Σαφώς και υπάρχει περιορισμός όσον αφορά στη μετάδοση πληροφοριών από το «Πρωινό μας» της Φαίης Σκορδά ωστόσο τα ρεπορτάζ που παρουσιάζουν άλλες εκπομπές για το «Survivor» και κυρίως η «Super Κατερίνα» του Alpha και το «Πρωινό» του ΑΝΤ1 έχουν πλούσιο παρασκήνιο και έχουν αναπτύξει δυναμική η οποία αποτυπώνεται στο Twitter αλλά κυρίως στους πίνακες τηλεθέασης. Ενώ τη Δευτέρα το «Πρωινό μας» ανέβηκε στην 3η θέση της πρωινής κούρσας με 14,1% στο δυναμικό κοινό, την Τρίτη υποχώρησε και πάλι σε χαμηλό μονοψήφιο 6,2% καταλαμβάνοντας την 5η θέση ενώ ίδια ήταν και η εικόνα στην τηλεθέαση της Τετάρτης με την εκπομπή της Φαίης Σκορδά να σημειώνει 7,3% καταλαμβάνοντας την 4η θέση.

Oπως είναι φυσικό ο ΣΚΑΪ θορυβήθηκε και ταυτόχρονα ενοχλήθηκε από τις πολλές διαρροές ενώ στον Άγιο Δομίνικο ήδη γίνεται έρευνα με εντολή στενής συνεργάτιδας του Ατζούν Ιλίτζαλι προκειμένου να εντοπιστούν οι πληροφοριοδότες. Σε αυτή την περίπτωση η απόλυση θα είναι άμεση όπως άλλωστε είχε συμβεί και στο παρελθόν. Δημοσιογράφος που είχε αποχωρήσει μεσούσης της σεζόν από πρωινή εκπομπή, εργάστηκε στο «Survivor» διαρρέοντας στους πρώην εργοδότες του εμπιστευτικές πληροφορίες. Απομακρύνθηκε και λίγο καιρό αργότερα επέστρεψε στην πρωινή εκπομπή από την οποία είχε φύγει μερικούς μήνες νωρίτερα. Σημειώνεται πως η σύμβαση που έχουν υπογράψει όλοι οι εργαζόμενοι στο «All Star Survivor» συμπεριλαμβάνει πολύ αυστηρή ρήτρα εχεμύθειας για τα τεκταινόμενα στον Άγιο Δομίνικο. Η παραβίασή της επιφέρει συνέπειες.

Η πρώην συμπαρουσιάστρια του Τάσου Δούση στις «Εικόνες» παίκτρια του «My Style Rocks»

Με εντατικούς ρυθμούς ξεκίνησαν την Τετάρτη τα γυρίσματα του «My Style Rocks». Από τον ΣΚΑΪ εκφράζουν απόλυτη ικανοποίηση για το «δέσιμο» της κριτικής επιτροπής που βέβαια ήταν αναμενόμενο. Ο Δημήτρης Σκουλός με την Ηλιάνα Παπαγεωργίου ήταν μαζί στο GNTM ενώ ο Στέλιος Κουδουνάρης που γνωρίζει καλύτερα απ’ όλους πως γίνεται το «παιχνίδι» στο ριάλιτι μόδας ταίριαξε αμέσως και με τον φωτογράφο αλλά και το μοντέλο. Βοήθησε βέβαια η πολύχρονη προσωπική σχέση που έχει και με τους δύο. Σε σχέση με τις προηγούμενες σεζόν έχει δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στο στοιχείο του ριάλιτι και έχουν ήδη υπάρξει οι πρώτες εντάσεις και αψιμαχίες με την παρουσιάστρια Κατερίνα Καραβάτου σε ρόλο παρατηρητή.

Οι κριτές ήταν στις πρώτες ημέρες των πολύωρων γυρισμάτων αρκετά αυστηροί και καυστικοί όπως ήθελε άλλωστε για το φετινό κύκλο η Acun Medya. Μεταξύ των εννέα πρώτων συμμετεχουσών δεν συμπεριλαμβάνονται η τραγουδίστρια Πόπη Μαλιωτάκη και η παρουσιάστρια τοπικών καναλιών Γωγώ Γαρυφάλλου όπως είχε διαρρεύσει. Υπάρχει όμως μια παρουσιάστρια για την ακρίβεια η πρώην συμπαρουσιάστρια του δημοσιογράφου Τάσου Δούση στην ταξιδιωτική εκπομπή «Εικόνες» του Open Εύα Φούσκα. H 27χρονη «παρουσιάστρια – Influencer» όπως αναφέρεται στα βιογραφικά των παικτριών που έδωσε στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ είχε πάρει μέρος και στο παλαιότερο βίντεοκλιπ του τραγουδιού του Αντώνη Ρέμου «Εγώ γεννήθηκα ξανά».

Συνεχίζει και ενισχύεται η «Νύχτα» στον Alpha

Παρά τα μέτρια ποσοστά τηλεθέασης και την υπερτέρηση του «Μαύρου Ρόδου» στους πίνακες τηλεθέασης, τα διψήφια ποσοστά του «Αυτή η νύχτα μένει» αλλά και το καλλιτεχνικό αποτέλεσμα της σειράς έχουν αφήσει ικανοποιημένα τα στελέχη του Alpha τα οποία τις προηγούμενες ημέρες προχώρησαν σε αρχική συμφωνία με τον παραγωγό του σίριαλ και ιδιοκτήτη του One Channel αλλά και πολλών θεατρικών σκηνών της Αθήνας Διονύση Παναγιωτάκη για τη συνέχεια της σειράς για μια ακόμη σεζόν. Ήδη από την επόμενη εβδομάδα η σειρά αλλάζει ημέρες προβολής και πηγαίνει Πέμπτη και Παρασκευή στις 22.40 προκειμένου να πετύχει καλύτερες επιδόσεις τηλεθέασης.

Το βασικό πρωταγωνιστικό τρίδυμο δηλαδή Μπισμπίκης, Στάνκογλου και Μαυρομάτη θα μείνει ως έχει ενώ το σίριαλ με κεντρικό τόπο πλοκής το σκυλάδικο «Όνειρο» στο Αγρίνιο του 1984 θα ενισχυθεί και με νέα πρόσωπα. Οι φήμες για μια γκεστ συμμετοχή της Δέσποινας Βανδή σε ρόλο τραγουδίστριας της δεκαετίας του ’80 έχουν επιστρέψει χωρίς προς ώρας να επιβεβαιώνονται από την παραγωγή ή το κανάλι. Σαφώς και εάν τελικά η τραγουδίστρια πει το «ναι» δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα δέσμευσης καθώς συνεχίζει από τον Φεβρουάριο στην κριτική επιτροπή του νέου «Just the two of us» με παρουσιαστή τον Νίκο Κοκλώνη. Κάποια στιγμή άλλωστε θα προβληθούν μέσα από τη συχνότητα του Alpha και τα επεισόδια του Chart Show που έχουν μαγνητοσκοπηθεί από την προηγούμενη τηλεοπτική σεζόν.