Καθαρή σκέψη, επιμονή και πρωτοπορία είναι αυτά που αναζητεί στους επιχειρηματίες η Μαρία Χατζηστεφανή, ιδρύτρια και πρόεδρος της εταιρείας καλλυντικών «Rodial Group» και συγγραφέας του βιβλίου «How to be an overnight success», η οποία κάθε Παρασκευή βράδυ βρίσκεται στη θέση των επενδυτών στο επιχειρηματικό σόου του ANT1 «Dragons' Den» με παρουσιαστή τον Σάκη Τανιμανίδη.

Η self-made επιχειρηματίας έχει καταφέρει η εταιρεία της «Rodial» να γίνει γνωστή σε παγκοσμίως και έχει πετύχει συνεργασίες με μερικές από τις πιο γνωστές σταρ του εξωτερικού, μεταξύ των οποίων οι: Kim Kardashian, Jennifer Lopez, Angelina Jolie κ.ά.. Η Μαρία Χατζηστεφανή κατάγεται από τη Μυτιλήνη και τα παιδικά της χρόνια τα πέρασε μαζί με την οικογένειά της στην Αθήνα. Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μόλις πήρε το πτυχίο της, μετακόμισε στις ΗΠΑ και σπούδασε στο Πανεπιστήμιο Columbia. Στη συνέχεια μετακόμισε στο Λονδίνο όπου εργάστηκε σε τράπεζα επενδύσεων.

Εκτός από επιτυχημένη επιχειρηματίας, η Μαρία Χατζηστεφανή είναι σύζυγος και μητέρα δύο παιδιών και καθημερινά αναζητά την ισορροπία της στην οικογενειακή της ζωή αφιερώνοντας ποιοτικό χρόνο στον σύζυγο και τους δύο γιους τους.

Πώς «γεννήθηκε» η Rodial

Το 1999 αποφάσισε να κυνηγήσει το όνειρό της ιδρύοντας της εταιρεία καλλυντικών «Rodial», έχοντας ως έμπνευση τη χειροποίητη κρέμα από χυμό ροδιού που χρησιμοποιούσε η γιαγιά της και ως κίνητρο το κενό που εντόπισε στην αγορά στοχευμένων καλλυντικών προϊόντων. «Ξεκίνησα την επιχείρηση από ένα μικρό δωμάτιο στο σπίτι, κυριολεκτικά από το τίποτα. Δεν είχα επένδυση για να μπορώ να έχω ένα γραφείο ή μια ομάδα στην αρχή, Τα έκανα όλα μόνη μου». H εταιρεία της μέσα σε 10 χρόνια σημείωσε ρεκόρ πωλήσεων και τα προϊόντα της είναι πλέον διαθέσιμα παγκοσμίως σε 35 χώρες και σε πάνω από 2.000 αναγνωρισμένα πολυτελή πολυκαταστήματα, όπως τα Selfridges, Harrods, Space NK, Neiman Marcus, Blue Mercury με ορκισμένες οπαδούς διάσημες σταρ όπως οι Cameron Diaz, Beyoncé, Elle MacPherson, Victoria Beckham, Κylie Jenner, η Sienna Miller, Ellie Goulding, Jennifer Lopez, Angelina Jolie, Kirsten Dunst, Jessica Alba, Megan Fox, Kim Kardashian.

Σήμερα, η Μαρία Χατζηστεφανή συνεχίζει να δημιουργεί και να εξελίσσεται με την ίδια λαχτάρα. Ταξιδεύει πολύ για να εμπνέεται, δεν εφησυχάζει ποτέ και είναι υπέρμαχος των νέων επιχειρηματιών.

Το ντεμπούτο της ως συγγραφέας - Οι εμφανίσεις στην τηλεόραση

Η Μαρία έκανε το ντεμπούτο της και ως συγγραφέας το 2017 με το best seller βιβλίο της, “How To Be An Overnight Success” και συνέχισε με 2 ακόμα τίτλους το “How To Make It Happen” και “How To Live Your Best Life”. Το 2018, ήταν στην κριτική επιτροπή του British Fashion Council / Vogue Fashion Fund ενώ εμφανίστηκε και στην επιτυχημένη τηλεοπτική εκπομπή Project Runway ως guest μέντορας.

«Στην επαγγελματική μου πορεία έχω ακούσει περισσότερα "όχι" από "ναι". Αυτό δε σταμάτησε, όμως, την προσπάθεια μου να κατακτώ τους στόχους μου. Πάντα βρισκόμουν σε εγρήγορση ώστε να βρω τρόπο το "όχι" να γίνει "ναι”"» δηλώνει η ίδια, αποδεικνύοντας ότι για να πετύχει κανείς δεν πρέπει ποτέ να τα παρατήσει. Με followers που αγγιζουν το 1 εκατομμύριο στους δύο λογαριασμούς της στο Instagram, η Μαρία Χατζηστεφανή είναι κάτι παραπάνω από μία διεθνώς επιτυχημένη επιχειρηματίας, και συγγραφέας. Είναι το απόλυτο success story της ψηφιακής εποχής.