Μία Νύχτα Μόνο: Οι βασικοί χαρακτήρες της σειράς και οι ηθοποιοί που τους υποδύονται

Η νέα δραματική σειρά του MEGA, «Μια νύχτα μόνο», με πρωταγωνιστές τον Δημήτρη Λάλο και τη Μαριλίτα Λαμπροπούλου, κάνει πρεμιέρα το Σάββατο 1η Νοεμβρίου, στις 21:00 και θα μεταδίδεται κάθε Κυριακή με Τρίτη, την ίδια ώρα. Το σενάριο υπογράφουν ο Γιώργος Κρητικός και η Στέλλα Βασιλαντωνάκη και τη σκηνοθεσία ο Στάμος Τσάμης.

Μια συμφωνία που αλλάζει τη μοίρα δύο ανθρώπων. Μια απόφαση που σημαδεύει τις ζωές τους. Ένας έρωτας που γεννιέται εκεί, όπου κανείς δεν θα το φανταζόταν.

Το «Μια νύχτα μόνο» είναι μια δυνατή ιστορία για την απώλεια, τη λύτρωση και την αγάπη που βρίσκει τον δρόμο της ακόμα και στο πιο βαθύ σκοτάδι.

Οι τέσσερις βασικοί χαρακτήρες

Οδυσσέας Χαριτάκης (Δημήτρης Λάλος)

Μια νύχτα μόνο: Δημήτρης Λάλος | Mega

Επιχειρηματίας με κύρος, γοητευτικός, μυστηριώδης, εσωστρεφής. Ανοίγεται μόνο στον ξάδελφο και φίλο του, Σταύρο, με τον οποίο διοικεί την ERGAN. Παρά την εκτίμηση και τον σεβασμό που του δείχνουν, όλοι τον θεωρούν απρόσιτο και σκληρό.

Κατά βάθος όμως, είναι ένας ευαίσθητος άντρας, που φροντίζει να μην το δείχνει. Η γνώμη του για τις γυναίκες έχει διαμορφωθεί από ένα οικογενειακό σκάνδαλο που σημάδεψε τα εφηβικά του χρόνια, από τον τρόπο με τον οποίο έχασε τον πατέρα του και από μια ερωτική προδοσία.

Όταν η Αρετή μπαίνει στην εταιρεία, φοβάται τα συναισθήματα που του ξυπνά και τη δοκιμάζει με μια πρόταση, που θα αλλάξει τις ζωές τους. Στην πραγματικότητα ο Οδυσσέας, που έχει καταγωγή από την Κρήτη, ονειρεύεται να βιώσει τον αληθινό έρωτα, όπως τον έχει φανταστεί μέσα από τους στίχους του «Ερωτόκριτου».

Αρετή Τριανταφύλλου (Μαριλίτα Λαμπροπούλου)

Μια Νύχτα Μόνο: Μαριλίτα Λαμπροπούλου | Mega

Βραβευμένη αρχιτέκτονας. Έχει παλέψει σκληρά για να φτάσει εκεί, όπου είναι σήμερα. Ό,τι έχει καταφέρει, το έχει κερδίσει με την αξία της. Ορφανή και χωρίς αδέλφια, μεγαλώνει μόνη τον 8χρονο γιο της, μετά τον θάνατο του αγαπημένου συζύγου της, Λεωνίδα, σε αυτοκινητικό δυστύχημα. Είναι μια δυνατή, υπερήφανη γυναίκα με έντονο αίσθημα αξιοπρέπειας, αφοσιωμένη στο παιδί και στη δουλειά της.

Σημαδεμένη από τον πόνο της απώλειας του συζύγου της, έχει αποξενωθεί από την οικογένεια του, καθώς ο πρώην πεθερός της τη θεωρεί υπεύθυνη για τον θάνατό του.

Για να σώσει το παιδί της, το οποίο αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υγείας, αναγκάζεται να δεχτεί την πρόταση του Οδυσσέα, η οποία παραβιάζει τις ηθικές της αξίες. Η ίδια έχει αποκλείσει τον έρωτα από τη ζωή της. Μέχρι που η ζωή θα την αναγκάσει, να βγει από την προδιαγεγραμμένη πορεία της.

Σταύρος Παπαμιχάλης (Τάσος Ιορδανίδης)

Μια Νύχτα Μόνο: Τάσος Ιορδανίδης | Mega

Πρώτος ξάδελφος του Οδυσσέα, μηχανικός και συνεταίρος του στην εταιρεία κολοσσό, που τους άφησαν οι πατεράδες τους. Έχουν μεγαλώσει μαζί και πέρα από τη συγγενική τους σχέση, τους συνδέει βαθιά φιλία. Δεν έχουν μυστικά και μοιράζονται τα πάντα.

Είναι συναισθηματικός, δίκαιος και τίμιος, κοντά στους συνεργάτες και υπαλλήλους τους. Όμορφος και ερωτεύσιμος, δεν αρνείται αυτήν την πλευρά του.

Του αρέσει η συναναστροφή της Ελένης, χωρίς να αντιλαμβάνεται αμέσως τον έρωτα της. Αντίθετα, έλκεται από την Αρετή και πριν το καταλάβει την ερωτεύεται, αγνοώντας -αρχικά- τα αισθήματα που τρέφει για εκείνη ο Οδυσσέας.

Ελένη Γανωτή (Μαριάννα Πουρέγκα)

Μια Νύχτα Μόνο Μαριάννα Πουρέγκα | Mega

Αρχιτέκτονας, συνάδελφος και κολλητή φίλη της Αρετής. Δουλεύουν στο ίδιο γραφείο. Φίλες από την σχολή, η Ελένη συστήνει και φέρνει την Αρετή στην εταιρεία.

Ήπιος χαρακτήρας, καλόψυχη και συμπονετική, ευγενική και προσηνής, χαίρει εκτίμησης και αγάπης από όλους. Παρόλα αυτά έχει μια αδύναμη πλευρά, που εκδηλώνεται όταν αντιμετωπίζει απογοητεύσεις.

Έχει βιώσει την προδοσία στο παρελθόν από την αδελφή της. Είναι ερωτευμένη με τον Σταύρο, αλλά διστάζει να του το εκφράσει, ώσπου οι δυο τους έρχονται πιο κοντά. Θα πληγωθεί, όταν συνειδητοποιήσει τα αισθήματα, που τρέφει εκείνος για την Αρετή.

Πρωταγωνιστούν: Δημήτρης Λάλος, Μαριλίτα Λαμπροπούλου, Τάσος Ιορδανίδης, Γιάννης Βούρος, Φιλαρέτη Κομνηνού, Λυδία Φωτοπούλου, Μαρία Ζορμπά, Εριέττα Μανούρη, Μαριάννα Πουρέγκα, Μάρκος Παπαδοκωνσταντάκης, Αλέξανδρος Σιάτρας, Ντέμη Παπαδέα, Ηλιάννα Μαυρομάτη, Φωτεινή Ντεμίρη, Σταύρος Καραγιάννης, Φοίβος Παπακώστας, Κυριάκος Σαλής, Παύλος Πιέρρος, Τίτος Πινακάς, Ηλέκτρα Φραγκιαδάκη, Πένυ Αγοραστού, Μόσχα Χατζηευσταθίου, Άννα Μάγκου, Πηνελόπη Πλάκα, Σάντυ Χατζηϊωάννου, Στέλλα Κωστοπούλου, Φώτης Πετρίδης, Χρήστος Χαλβατζάρας, Εύη Δαέλη, Γιώργος Τσούρμας, Χρήστος Γεωργαλής, Αργυρώ Ανανιάδου, Χρύσα Ρώμα.

Και τα παιδιά: Νικόλας Καβρουλάκης, Μάιρα Ελευθερίου, Άννυ Μασσιάλα

Σκηνοθεσία: Στάμος Τσάμης

Σενάριο: Γιώργος Κρητικός - Στέλλα Βασιλαντωνάκη

Διεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης Μουρίκης

Σκηνογράφος: Μαρία Καραθάνου

Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη

Μουσική: Νίκος Τερζής