Ο 75χρονος ταχυδακτυλουργός εμβολιάστηκε τις προηγούμενες ημέρες, κάνοντας παράλληλα ένα από τα γνωστά του κόλπα με το κουτάλι!

«Το έκανα» αναφώνησε ενώ με το ένα χέρι λύγιζε το κουτάλι και στο άλλο δεχόταν το εμβόλιο.

«Όποιος είναι πάνω από 60 ετών πρέπει να κάνει άμεσα το εμβόλιο. Είναι πολύ πολύ σημαντικό για ολόκληρο τον πλανήτη» είπε μετά από τη διαδικασία.

