FITNESS

Το Jenny.gr Exclusive Benefits σε συνεργασία με τον Κωνσταντίνο Χαραντινιώτη, Well-being Mentor & Coach, προσφέρουν σε 5 subscribers μια μηνιαία συνδρομή για δωρεάν μαθήματα online yoga.

Λίγα λόγια για τον Κωνσταντίνο Χαραντινιώτη

Ο Κωνσταντίνος Χαραντινιώτης, Coaching & Mentoring for Physical and Emotional well - being, γνωστός για την ολιστική του προσέγγιση για την προσωπική μας εξέλιξη και ανάπτυξη, ενσωματώνοντας την φιλοσοφία της Yoga, της Αγιουρβέδα και της δυτικής ψυχολογία, θα μας δείξει τον δρόμο που θα μας οδηγήσει από το well-doing στο well-being και πώς με αυτό τον τρόπο θα το ενσωματώσουμε σε όλους τους τομείς της ζωής μας μέσα από την Yoga.

Διαβάστε τη συνέχεια στο jenny.gr