Τα ξημερώματα - ώρα Ελλάδας - της Πέμπτης η πλατφόρμα για βίντεο δεν λειτουργούσε, βγάζοντας μήνυμα προβλήματος σε πολλές περιοχές μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, οι βόρειες ΗΠΑ, η δυτική Ευρώπη, η Κεντρική και Νότια Αμερική αλλά και η Αυστραλία.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς, μόνο κατά την πρώτη ώρα, περισσότεροι από 280 χιλ. χρήστες αντιμετώπισαν προβλήματα.

Η εταιρεία εντόπισε από νωρίς το πρόβλημα ενημερώνοντας μέσω του twitter πως: «Εάν αντιμετωπίζετε προβλήματα με την παρακολούθηση βίντεο στο YouTube αυτήν τη στιγμή, δεν είστε μόνοι - η ομάδα μας γνωρίζει το πρόβλημα και προσπαθεί να το επιδιορθώσει. Θα σας ενημερώνουμε συνεχώς».

Είναι, δε, χαρακτηριστικό πως το hashtag στο twitter #YouTubeDOWN έγινε άμεσα trend τόσο στην Ελλάδα όσο και σε άλλες περιοχές, μιας και οι χρήστες αναζητούσαν πληροφορίες.

Έπειτα από περίπου δύ ώρες το πρόβλημα αποκαταστάθηκε και πλέον οι χρήστες είχαν πρόσβαση σε εφαρμογές όπως το YouTube TV και το Google TV.

...And we’re back – we’re so sorry for the interruption. This is fixed across all devices & YouTube services, thanks for being patient with us ❤️ https://t.co/1s0qbxQqc6

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 12, 2020