ΧΡΗΣΙΜΑ

Τι είναι όμως ακριβώς αυτή η «Μαύρη Παρασκευή»; Η Black Friday είναι η μέρα που ακολουθεί την Ημέρα των Ευχαριστιών στις Ηνωμένες Πολιτείες, δηλαδή η τέταρτη Παρασκευή του Νοεμβρίου, ημέρα η οποία έχει θεωρηθεί ως η αρχή της περιόδου των Χριστουγεννιάτικων αγορών για τις ΗΠΑ από το 1952.

Την συγκεκριμένη ημέρα έχει καθιερωθεί στις ΗΠΑ τα μαγαζιά λιανεμπορίου να ανοίγουν πολύ νωρίς, ακόμα και από τις μεταμεσονύκτιες ώρες, και να δίνουν πολύ μεγάλες προσφορές.

Αν και η «Μαύρη Παρασκευή» δεν είναι επίσημη αργία, στην Καλιφόρνια και κάποιες άλλες Πολιτείες των ΗΠΑ τηρούν την αργία της Ημέρας μετά την ημέρα των Ευχαριστιών για τους υπαλλήλους της Πολιτείας, συνήθως αντί για μια άλλη ομοσπονδιακή αργία, όπως η Ημέρα του Κολόμβου.

Πολλοί εργαζόμενοι εκτός λιανικής και τα σχολεία έχουν αργία και την ημέρα των Ευχαριστιών και την επομ'ενη, οπότε μαζί με το Σαββατοκύριακο που ακολουθεί δημιουργείται μια τετραήμερη αργία που αυξάνει τον αριθμό των δυνητικών αγοραστών.

Έτσι, αναπόφευκτα η Black Friday είναι η ημέρα με τον μεγαλύτερο τζίρο πωλήσεων του έτους στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Γιατί ονομάζεται έτσι

Τα πρώτα στοιχεία από τη χρήση του όρου Black Friday για την ημέρα μετά τo «Thanksgiving» με εμπορική σημασία, υποδηλώνει ότι ο όρος προέρχεται από την Φιλαδέλφεια, όπου χρησιμοποιήθηκε για να περιγράψει την μεγάλη και ενοχλητική για τους πεζούς κυκλοφορία οχημάτων, που σημειωνόταν την ημέρα μετά την ημέρα των Ευχαριστιών. Αυτή η χρήση του όρου χρονολογείται τουλάχιστον από το 1961.

Περισσότερα από είκοσι χρόνια αργότερα, καθώς η φράση έγινε πιο διαδεδομένη, έγινε δημοφιλής η εξήγηση ότι αυτή η μέρα ήταν το σημείο του έτους κατά το οποίο το λιανεμπόριο αρχίζει να γυρίζει σε κέρδος, δηλαδή στην αμερικάνικη αργκό από το κόκκινο (in the red) περνάει στο μαύρο (in the black).

Black Friday τον καιρό του κορονοϊού

Όπως προκύπτει από έρευνα που πραγματοποίησε το ΙΕΛΚΑ (Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών), περίπου 2 εκατ. καταναλωτές θα πραγματοποιήσουν αγορές στη χώρα μας τη Black Friday, η οποία φέτος μετατράπηκε σε Black... Week.

Όσον αφορά στη μέση δαπάνη, εκτιμάται ότι κατά μέσο όρο αυτά τα 2 εκατ. καταναλωτές θα πραγματοποιήσουν περίπου αγορές αξίας 140 ευρώ κατά μέσο όρο. Η πλειοψηφία, ποσοστό 32% εκτιμά ότι θα κάνει μικρές αγορές, μέχρι 50 ευρώ, το 27% αγορές από 51 έως 100 ευρώ ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι το 9% θα κάνει μεγάλες αγορές άνω των 500 ευρώ. Ο εκτιμώμενος τζίρος για τις επιχειρήσεις με βάση τα συγκεκριμένα στοιχεία ανέρχεται σε 280 εκατ. ευρώ. Όπως εκτιμά το ΙΕΛΚΑ, η συνεχιζόμενη απαγόρευση κυκλοφορίας, θα αυξήσει περαιτέρω το ποσοστό των πωλήσεων που πραγματοποιούνται μέσω ηλεκτρονικών καταστημάτων ενώ δεν αναμένεται να επηρεαστεί ουσιαστικά το ύψος των συνολικών πωλήσεων.

«Τη φετινή Black Friday, είναι σημαντικό να στηρίξουμε τα ελληνικά ηλεκτρονικά καταστήματα, για να στηρίξουμε με αυτό τον τρόπο την ελληνική οικονομία» επισημαίνει μιλώντας στο ΑΠΕ-ΜΠΕ η Κατερίνα Φραϊδάκη, πρόεδρος του Ελληνικού Συνδέσμου Ηλεκτρονικού Εμπορίου (GR.EC.A).

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η περίοδος που διανύουμε αποτελεί για όλους μια σημαντική πρόκληση. Προσπαθούμε να προσαρμοστούμε σε νέες συνθήκες, με νέα δεδομένα, σε πολύ μικρό χρόνο».

Κάποιες προτάσεις προς το καταναλωτικό κοινό ώστε να λάβουν το μέγιστο της ηλεκτρονικής αγοραστικής εμπειρίας, σύμφωνα με την κ. Φραϊδάκη, είναι να πραγματοποιούν αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα τα οποία φέρουν σήματα πιστότητας, όπως το GRECA Trustmark. Με αυτό τον τρόπο μπρούν να γνωρίζουν ότι το ηλεκτρονικό κατάστημα έχει αξιολογηθεί από ένα τρίτο ανεξάρτητο φορέα. Επίσης, θα πρέπει να πραγματοποιούν πληρωμές με κάρτα, καθώς συγκαταλέγεται στις πιο ασφαλείς μεθόδους και μπορεί να βοηθήσει την διαδικασία να ολοκληρωθεί γρηγορότερα. Οι καταναλωτές θα πρέπει να θυμούνται ότι πίσω από κάθε επιχείρηση στην αλυσίδα του ηλεκτρονικού επιχειρείν καταβάλλεται η μέγιστη δυνατή προσπάθεια για άμεση εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού ενώ θα πρέπει να επικοινωνούν με τις εταιρείες και με ασύγχρονα μέσα, π.χ. email και chat, προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετηθούν πιο άμεσα και να μην περιμένουν στο τηλεφωνικό κέντρο.

Αγορές εξ αποστάσεως εν μέσω πανδημίας

Καθώς οι φετινές αγορές θα πραγματοποιούνται μόνο εξ αποστάσεως με το καταναλωτικό κοινό εξοικειωμένο λόγω της πανδημίας στις ηλεκτρονικές αγορές, μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών αλλά και μεγάλα e-shops ξεκίνησαν νωρίτερα από κάθε άλλη φορά τις διαφημίσεις με πληροφορίες για τις προσφορές των προϊόντων τους που φτάνουν έως και 60% όλες τις ημέρες με κορύφωση την σημερινή Παρασκευή 27 Νοεμβρίου.

Στον αντίποδα βρίσκονται τα μικρά καταστήματα τα οποία δείχνουν αδύναμα να διαχειριστούν τη νέα κατάσταση. Όπως ανέφερε ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς και του Περιφερειακού Επιμελητηριακού Συμβουλίου Αττικής, Βασίλης Κορκίδης σε πρόσφατες δηλώσεις του στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «μόνο το 17% των μικρών εμπορικών επιχειρήσεων διαθέτει πλήρως λειτουργικό e-shop» προσθέτοντας ότι «οι μικρότεροι του εμπορίου είναι δικαιολογημένα πιο επιφυλακτικοί γιατί μετά από 9 χρόνια οικονομικής κρίσης και 9 μήνες πανδημίας δεν έχουν τα μεγάλα αποθέματα, ούτε τα περιθώρια κέρδους να ξεπουλήσουν νέο εμπόρευμα με μεγάλες εκπτώσεις, λίγο πριν την αγορά των Χριστουγέννων».

Τι να προσέξουν οι καταναλωτές

Ενόψει των εμπορικών προσφορών της Black Friday στις 27 Νοεμβρίου, η Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή εξέδωσε οδηγίες προς τους καταναλωτές, συνιστώντας τους να είναι ιδιαιτέρως προσεκτικοί κατά τη διενέργεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών τους και να ελέγχουν αν παρέχονται οι ακόλουθες πληροφορίες από τα ηλεκτρονικά καταστήματα: η ταυτότητα του προμηθευτή (πλήρης εταιρική επωνυμία, τηλέφωνα επικοινωνίας, e-mail, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ και αριθμός ΓΕΜΗ), τα κύρια χαρακτηριστικά του προϊόντος, η συνολική τιμή του προϊόντος (συμπεριλαμβανομένων φόρων, επιβαρύνσεων, εξόδων αποστολής, τυχόν εξόδων σε περίπτωση επιστροφής κ.λπ.), διαθεσιμότητα, τρόπος πληρωμής και αποστολής του προϊόντος, το δικαίωμα αναιτιολόγητης, αζήμιας υπαναχώρησης και επιστροφής του προϊόντος εντός 14 ημερών από την παραλαβή του, καθώς και η πολιτική επιστροφής των προϊόντων της επιχείρησης σε περίπτωση άσκησης του δικαιώματος αυτού. Σημειώνεται ότι ένας ιστότοπος είναι ασφαλής εάν εμφανίζεται εικονίδιο ασφαλείας (μια κλειδαριά πάνω αριστερά στον browser και ηλεκτρονική διεύθυνση που ξεκινάει με https://).

Από την Γενική Γραμματεία Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή συστήνεται επίσης στους καταναλωτές να μην παρέχουν ευαίσθητα δεδομένα αν δεν είναι απολύτως βέβαιοι για την ασφάλεια της ιστοσελίδας, να αγνοήσουν τις προσφορές που εμφανίζονται στην ανεπιθύμητη αλληλογραφία τους και να προτιμούν να συναλλάσσονται με γνωστά σε αυτούς ηλεκτρονικά καταστήματα. Σε περιπτώσεις άγνωστων ηλεκτρονικών καταστημάτων και πριν προχωρήσουν στη συναλλαγή, να διερευνούν τη φήμη τους στο διαδίκτυο και να κρατούν αρχείο με τις συναλλαγές τους.