Ή για την ακρίβεια για... fake λόγους όπως αναφέρει η ίδια εταιρεία.

Τι έχει συμβεί; Χρήστες ανέβασαν στο twitter βίντεο που δείχνει τη νέα κονσόλα να βγάζει καπνούς. Αν μη τι άλλο εντυπωσιακά βίντεο που τα βοηθά και ο σχεδιασμός του νέου Xbox, ωστόσο όπως φαίνεται ψεύτικα.

Η Microsoft πήρε θέση στα social media λέγοντας ουσιαστικά πως δεν υπάρχει πρόβλημα σημειώνοντας πως: «δεν το πιστεύουμε πως πρέπει να το πούμε αυτό, αλλά μην φυσάτε καπνό στο εσωτερικό του Xbox Series X σας».

Απ' ότι φαίνεται εκείνοι που ετοίμασαν τα βίντεο φυσούσαν καπνό στο εσωτερικό της κονσόλας και στη συνέχεια αυτό έβγαινε με εντυπωσιακό τρόπο από το πάνω μέρος της.

I can’t believe I have to say this, but please do not let your console blow smoke at me. pic.twitter.com/iNIvemf2SD

— Cameron Angus (@CameronAngus9) November 12, 2020