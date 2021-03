Το Marvel’s Avengers δεν είναι σίγουρα από τα πιο επιτυχημένα videogames που έχει λανσάρει στην αγορά μέχρι σήμερα η Square Enix, αλλά η εταιρεία δεν δείχνει πρόθεση να το παρατήσει. Στο πλαίσιο της πρόσφατης online παρουσίασης Square Enix Presents, η εταιρεία έδωσε στη δημοσιότητα ένα νέο video αποκαλύπτοντας πως ο Black Panther θα προστεθεί στο ήδη μεγάλο ρόστερ χαρακτήρων του παιχνιδιού, φέρνοντας μαζί του και μερικούς νέους εχθρούς, όπως ο Klaw.

To Marvel’s Avengers κυκλοφόρησε πλέον και για τις κονσόλες νέας γενιάς και πέραν του Black Panther, υποδέχτηκε και το νεότερο update με τον ήρωα Hawkeye. Σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο που θα ακολουθήσει για το videogame, έγινε μια αναλυτική ανακοίνωση από την εταιρεία, μέσα από το επίσημο account του videogame στο Twitter.

Here is our roadmap for upcoming features!

We'll be introducing new Villain Sectors, events like the Red Room Takeover, a new Patrol Mode, Black Panther and the War for Wakanda, and more ways to play.

