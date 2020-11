ΥΓΕΙΑ

Η ευαισθησία (sensitivity) του «έξυπνου» συστήματος -δηλαδή η ικανότητα του να ανιχνεύει τους αληθώς θετικούς- φθάνει το 98,5% μεταξύ όσων έχουν ήδη βγει θετικοί σε τεστ για κορονοϊό SARS-CoV-2 και το 100% για όσους δεν έχουν άλλα συμπτώματα.

Οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν τη σχετική δημοσίευση στο περιοδικό βιοϊατρικής μηχανικής «ΙΕΕΕ Journal of Engineering in Medicine and Biology», θα χρειασθούν έγκριση από τις αρμόδιες αρχές για να ενσωματώσουν τον αλγόριθμο σε κάποια ηλεκτρονική εφαρμογή (app). Όπως είπαν, ο ήχος του βήχα ενός κατά τα άλλα ασυμπτωματικού ασθενούς με Covid-19 έχει κάποια διαφορά, που όμως δεν είναι αντιληπτή από το ανθρώπινο αυτί.

«Ο τρόπος που παράγεις ήχους, αλλάζει όταν έχεις Covid, ακόμη και αν είσαι ασυμπτωματικός. Ο αλγόριθμος θα μπορούσε πρακτικά να εφαρμοστεί για τον καθημερινό έλεγχο φοιτητών, εργαζομένων και του κοινού ή ακόμη σε ολόκληρες ομάδες, ώστε γρήγορα να εντοπίζονται οι συρροές κρουσμάτων», ανέφερε ο ερευνητής Μπράιαν Σουμπινάρα, σύμφωνα με το BBC.

Ο αλγόριθμος του ΜΙΤ «εκπαιδεύθηκε» με τη βοήθεια περίπου 70.000 ηχητικών δειγμάτων που περιείχαν βήχα, εκ των οποίων τα 2.500 προέρχονταν από ανθρώπους με επιβεβαιωμένη Covid-19. Η ειδικότητα (specificity) του αλγόριθμου -δηλαδή η ικανότητα του να ανιχνεύει τους αληθώς αρνητικούς (υγιείς)- φθάνει το 94,2% στην περίπτωση όσων έχουν διαγνωστεί θετικοί με τεστ και το 83,2% μεταξύ των ασυμπτωματικών.

Και άλλοι ερευνητικοί φορείς, όπως τα πανεπιστήμια Κέιμπριτζ και Κάρνεγκι Μέλον και η εταιρεία Novoic, εργάζονται πάνω σε παρόμοια «έξυπνα» διαγνωστικά συστήματα.