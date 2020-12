ΥΓΕΙΑ

Η απώλεια βάρους παραμένει μια τεράστια πρόκληση για τους περισσότερους ανθρώπους. Ένα πρόγραμμα διατροφής και σωματικής άσκησης μπορεί να είναι το μόνο που πρέπει να κάνετε για να δείτε αποτελέσματα. Ωστόσο, πολλές φορές, παρά τις προσπάθειες, ο δείκτης της ζυγαριάς μένει αμετακίνητος. Αυτό μπορεί να οφείλετε σε πολλούς λόγους. Προτού απογοητευτείτε και παρατήσετε την προσπάθεια, δείτε παρακάτω τις πιο πιθανές αιτίες που δεν χάνετε κιλά.

Πιθανότατα τρώτε πάρα πολλές θερμίδες

Προκειμένου να καταφέρετε να χάσετε βάρος, θα πρέπει να εξασφαλίζετε καθημερινά θερμιδικό έλλειμμα, δηλαδή να καίτε περισσότερες θερμίδες από όσες προσλαμβάνετε μέσω της διατροφής σας. Το πλεόνασμα θερμίδων αποθηκεύεται σε λίπος. Για να διαχειριστείτε καλύτερα το περιεχόμενο των θερμίδων σας, ξεκινήστε να παρακολουθείτε προσεκτικά το φαγητό σας και να καταγράφετε τι τρώτε καθημερινά μέσα από εφαρμογές που μπορείτε να κατεβάσετε στο κινητό σας. Όπως διαβάζουμε στο Insider.com, μια μεγάλη μελέτη το 2006 διαπίστωσε ότι όσοι σχεδίαζαν τα γεύματά τους και παρακολουθούσαν τις θερμίδες έχασαν με επιτυχία βάρος και διατήρησαν την απώλεια βάρους περισσότερο από εκείνους που δεν το έκαναν.

Πίνετε πολύ αλκοόλ

Το αλκοόλ είναι «θερμιδικά πυκνό». Αυτό σημαίνει πως σε μικρή ποσότητα αποδίδει πολλές θερμίδες- συγκεκριμένα, 7 θερμίδες ανά γραμμάριο, ποσότητα σχεδόν διπλάσια συγκριτικά με τους υδατάνθρακες. Επίσης, το αλκοόλ μπορεί να μειώσει τις αναστολές σας και να σας κάνει να καταναλώσετε τροφές με υψηλή περιεκτικότητα σε θερμίδες, τονίζει η Ariana Chao, ιατρική διευθύντρια του Κέντρου Διατροφικών Διαταραχών στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσυλβανία.

Δεν πίνετε αρκετό νερό

Σύμφωνα με έρευνες, η κατανάλωση νερού μπορεί να σας βοηθήσει να χάσετε βάρος αυξάνοντας τον μεταβολισμό σας και λειτουργώντας ως φυσικό κατασταλτικό της όρεξης. Μια μελέτη του 2015 που έγινε σε παχύσαρκα άτομα συνέκρινε τους συμμετέχοντες που έπιναν δύο ποτήρια νερό πριν από τα γεύματα με εκείνους που δεν το έκαναν. Διαπίστωσε ότι όσοι έπιναν νερό έχασαν κατά μέσο όρο περίπου 1,5 κιλό περισσότερο.

Έχετε πολύ άγχος

Το άγχος καθιστά δύσκολη την απώλεια βάρους επειδή επηρεάζει το μεταβολισμό σας. Μια μελέτη του 2011 σε παχύσαρκους ενήλικες διαπίστωσε ότι τα άτομα με χαμηλότερα επίπεδα στρες έχασαν περισσότερο βάρος. Σύμφωνα με την Ariana Chao, όταν είμαστε αγχωμένοι είναι πιο πιθανό να επιλέξουμε τροφές με ενεργειακή πυκνότητα για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση. Επίσης, σε συνθήκες άγχους, είναι λιγότερο πιθανό να βρούμε χρόνο για να ασκηθούμε ή να μαγειρέψουμε αντί να επιλέξουμε «πρόχειρο φαγητό». Για να μειώσετε το άγχος, βάλτε την άσκηση στην καθημερινή ρουτίνα σας. Αυτό θα σας βοηθήσει επίσης να κάψετε περισσότερες θερμίδες.

Δεν κοιμάστε αρκετές ώρες

Ο ανεπαρκής ύπνος μπορεί επίσης να δυσκολέψει την απώλεια βάρους, σύμφωνα με μια μελέτη που έγινε το 2010 για υπέρβαρους ενήλικες. Όλοι οι συμμετέχοντες ακολούθησαν μια μειωμένη σε θερμίδες δίαιτα και εκείνοι που κοιμόντουσαν 8,5 ώρες έχασαν κατά μέσο όρο ένα κιλό περισσότερο από εκείνους που κοιμόντουσαν 5,5 ώρες. Επίσης, έρευνες έχουν αποδείξει ότι η στέρηση ύπνου μπορεί να βλάψει το μεταβολισμό - ο λιγότερος ύπνος διαταράσσει τις ορμόνες που ρυθμίζουν την όρεξη, κάνοντας τους ανθρώπους να πεινάνε περισσότερο.

Κάνετε πολύ καθιστική ζωή

Οι παχύσαρκοι άνθρωποι είναι πιο πιθανό να κάθονται 2,5 ώρες επιπλέον την ημέρα σε σχέση με εκείνους με κανονικό βάρος, αναφέρει μελέτη του 2006 που δημοσιεύτηκε στο αμερικανικό περιοδικό Arteriosclerosis, Thrombosis and Vascular Biology. Η ίδια μελέτη προτείνει να αφιερώνουμε 2,5 επιπλέον ώρες για να στεκόμαστε όρθιοι ή να περπατάμε μέσα στη μέρα. Αυτό μπορεί να σημαίνει να στεκόμαστε όρθιοι σε meetings ή ενώ βλέπουμε τηλεόραση.

Το φαινόμενο plateau

Το φαινόμενο πλατό (Plateau effect) είναι ένα αρκετά συχνό φαινόμενο που παρατηρείται στην προσπάθεια απώλειας βάρους. Με απλά λόγια: εσείς συνεχίζετε τη δίαιτα σας, αλλά σταματάτε να χάνετε βάρος χωρίς προφανή λόγο. Μια έρευνα του 2014 που δημοσιεύτηκε στο The American Journal of Clinical Nutrition διαπίστωσε ότι η αποτυχία των συμμετεχόντων να ακολουθήσουν πιστά μια δίαιτα μειωμένων θερμίδων είχε ως αποτέλεσμα να φτάσουν στο φαινόμενο πλατό νωρίτερα. «Αυτό που συμβαίνει είναι ότι γίνεται όλο και πιο δύσκολο να διατηρηθεί αυτή η πρόσληψη μειωμένων θερμίδων και οι μηχανισμοί πείνας γίνονται πιο δυνατοί», λέει ο Dale Schoeller, καθηγητής Διατροφικών Επιστημών στο University of Wisconsin College of Agricultural & Life Sciences. Το φαινόμενο πλατό παρατηρείται συνήθως σε περίπου 6 έως 12 μήνες, αναφέρει η Ariana Chao και προτείνει να καταγράφουμε την πρόσληψη θερμίδων και τη σωματική μας δραστηριότητα και να τα παρακολουθούμε πολύ προσεκτικά, καθώς και να αυξήσουμε την άσκησή μας.

*Αν εξακολουθείτε να μην χάνετε βάρος, επικοινωνήστε με το γιατρό σας, καθώς αυτό μπορεί να οφείλεται σε ιατρικούς λόγους ή σε ορισμένα φάρμακα που μπορεί να παίρνετε.

Με πληροφορίες από Insider.com