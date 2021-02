ΥΓΕΙΑ

Ποιος είπε ότι το μυστικό για μια επίπεδη κοιλιά είναι μόνο οι ατελείωτες ασκήσεις κοιλιακών; Αν θέλετε να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη και να φτάσετε γρηγορότερα στον επιθυμητό στόχο, είναι σημαντικό να προσέξετε τη διατροφή σας. Άλλωστε, μια επίπεδη κοιλιά δεν είναι μόνο θέμα εμφάνισης, αφού πλήθος ερευνών αποδεικνύει ότι η αποθήκευση έξτρα λίπους γύρω από την κοιλιά αυξάνει τους κινδύνους για την υγεία.

Αν αναρωτιέστε πώς μπορείτε να χάσετε τα παχάκια στην περιοχή της κοιλιάς, διαβάστε παρακάτω για τις έξι τροφές που θα σας βοηθήσουν να αποκτήσετε την πολυπόθητη επίπεδη κοιλιά και φροντίστε να εμπλουτίσετε τη διατροφή σας με αυτές.

Γκρέιπφρουτ

Ένα γκρέιπφρουτ την ημέρα, πέρα από τα κανονικά γεύματά σας, μπορεί να επιταχύνει την απώλεια βάρους. Η οξύτητα του φρούτου επιβραδύνει την πέψη και μπορεί να βοηθήσει όσους κάνουν δίαιτα να αισθάνονται κορεσμό με λιγότερες θερμίδες. Επιπλέον, χάρη στην υψηλή περιεκτικότητά του σε βιταμίνη C, το γκρέιπφρουτ βοηθάει στη μείωση της χοληστερόλης, καθώς και στη μείωση του κινδύνου εγκεφαλικού επεισοδίου, καρδιακών παθήσεων και ορισμένων τύπων καρκίνου.

Κινόα

Η κινόα αποτελεί μια πολύ καλή επιλογή για το γεύμα σας, μιας και περιέχει μεγάλη ποσότητα πρωτεϊνών και λιγότερους υδατάνθρακες που αυξάνουν τη γλυκόζη. Μια καλή ιδέα είναι να ξεκινήσετε τη μέρα σας με ένα φλιτζάνι μαγειρεμένη κινόα σε συνδυασμό με 1/2 φλιτζάνι γάλα και 1/2 φλιτζάνι μούρα της επιλογή σας, αντί για το κλασικό μπολ δημητριακών. Και φυσικά, μπορεί να αντικαταστήσει επάξια τη θέση των ζυμαρικών στα γεύματά σας.

Αυγά

Μια βρετανική μελέτη διαπίστωσε ότι τα άτομα που αύξησαν το ποσοστό θερμίδων από πρωτεΐνες στη διατροφή τους, έκαψαν 71 περισσότερες θερμίδες την ημέρα. Ξεκινήστε λοιπόν τη μέρα σας με ένα πλούσιο σε πρωτεΐνη πρωινό με αυγά σκραμπλ!

Αβοκάντο

Προσθέστε το αβοκάντο στη διατροφή σας και το σώμα σας θα σας ευχαριστήσει. Τα αβοκάντο περιέχουν υγιή μονοακόρεστα λίπη τα οποία έχουν συνδεθεί με μειωμένα επίπεδα LDL-χοληστερόλης και απώλεια βάρους. Μάλιστα, μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο The New England Journal of Medicine διαπίστωσε ότι η μεσογειακή διατροφή με υγιεινά λιπαρά ήταν πιο αποτελεσματική από μια δίαιτα που αποφεύγει εντελώς τα λιπαρά. Οπότε μην το σκέφτεστε!

Κεφίρ

Σκεφτείτε το κεφίρ ως γιαούρτι που πίνεται ή ένα εξαιρετικά πλούσιο smoothie με πρωτεΐνες. Αυτό το νόστιμο γαλακτοκομικό προϊόν μπορεί να σας βοηθήσει στην προσπάθειά σας να αποκτήσετε επίπεδη κοιλιά. Πέρα από την πρωτεΐνη που προκαλεί κορεσμό, τα προβιοτικά στο κεφίρ μπορεί επίσης να επιταχύνουν την απώλεια βάρους. Βρετανοί επιστήμονες διαπίστωσαν ότι αυτοί οι ζωντανοί οργανισμοί αύξησαν τη διάσπαση των μορίων λίπους σε ποντίκια, εμποδίζοντας τα τρωκτικά να αποκτήσουν βάρος.

Πράσινο τσάι

Το πράσινο τσάι είναι γεμάτο κατεχίνες που είναι γνωστό ότι αυξάνουν το μεταβολισμό. Μια μελέτη από Ιάπωνες ερευνητές διαπίστωσε ότι οι συμμετέχοντες που κατανάλωναν 690 χιλιοστόγραμμα κατεχινών από πράσινο τσάι καθημερινά είχαν σημαντικά χαμηλότερους δείκτες μάζας σώματος και μικρότερες μετρήσεις μέσης.

Διαβάστε ακόμα

Οι τροφές που θα σας κάνουν πιο… χαρούμενους

Οι τροφές που δεν πρέπει για κανένα λόγο να φάτε ωμές