Η ικανότητα της σωστής επιλογής χαρακτηρίζει τους έξυπνους ανθρώπους. Και ο λόγος έχει να κάνει με το γεγονός ότι μια σωστή απόφαση, πολλές φορές, μοιάζει με σπαζοκεφαλιά. Ειδικά όταν μιλάμε για την υγεία, το να κάθεστε στον καναπέ και να παραγγείλετε μια πίτσα είναι μια εύκολη απόφαση. Αλλά είναι αυτή η καλύτερη επιλογή; Σύμφωνα με επιστήμονες -και όλους τους γιατρούς του κόσμου-, όχι. «Ένας έξυπνος άνθρωπος θα επέλεγε να εκτελέσει μια 30λεπτη ρουτίνα προπόνησης και να ετοιμάσει μόνος του μια σαλάτα για δείπνο», λέει ο Δρ Ντέιβιντ Κατς, ιδρυτικός διευθυντής του Κέντρου Έρευνας Πρόληψης Υγείας στο Πανεπιστήμιο Γιέιλ, και δημιουργός της συμβουλευτικής ιστοσελίδας True Health Initiative.

Ο Δρ Κατς, ο οποίος έχει συμπυκνώσει την ιατρική του εμπειρία στο μότο «Ο τρόπος ζωής είναι αληθινό φάρμακο», εξηγεί: «Σε τελική ανάλυση, το να κάθεστε στον καναπέ μπορεί να είναι μια εντελώς βαθιά σας ανάγκη και χαλάρωση, αλλά μπορείτε να αντισταθμίσετε την ζημιά από την έλλειψη γυμναστικής με μια καλύτερη επιλογή τροφής -αντί για πίτσα. Στην πραγματικότητα, είναι απλώς θέμα εξυπνάδας», λέει ο Δρ Κατς. «Το να γνωρίζετε τι είναι κακό για την υγεία σας και πώς μπορείτε να το ανταλλάξετε με ένα καλό -και να το κάνετε τρόπο ζωής σας-, δεν απαιτεί κόπο και στέρηση, αλλά την ικανότητα του μυαλού σας να γνωρίζει πώς θα παίξει σωστά το παιχνίδι».

Σε πρόσφατο διεθνές επιστημονικό webinar με τίτλο «Φροντίστε τη διατροφή πάνω απ’ όλα: Τρώγοντας για το Ανοσοποιητικό», ο Δρ Κατς ανέφερε: «Ποιος είναι τόσο χαζός, που θέλει να επιλέγει την κακή διατροφή από την υγιεινή, ενώ γνωρίζει ότι αυτός ο τρόπος ζωής δεν προδιαγράφει κανένα θετικό μέλλον για την υγεία και την μακροζωία του; Και πόσο πιο πολύ χαζός μπορεί να είναι, εάν γνωρίζει ότι με μια απλή αντικατάσταση τροφών, μπορεί να κάνει τη ζυγαριά να γύρει υπέρ του; Η ικανότητα της σωστής επιλογής χαρακτηρίζει τους έξυπνους ανθρώπους, ακόμη και όταν μιλάμε για διατροφή, υγεία και μακροζωία».

Στο βιβλίο του The Way to Eat: A Path to Lifelong Weight Control (Ο Tρόπος για να Tρώτε: Μια Διαδρομή για τον Δια Βίου Έλεγχο Βάρους), ο Δρ Κατς εξηγεί τις πιο απλές ανταλλαγές τροφών σε καθημερινή βάση, που μπορούν να εγγυηθούν το καλό μέλλον της σιλουέτας, της συνολικής υγείας και της μακροζωίας σας. «Είναι και ένας καλός τρόπος, για να υπερηφανεύεστε ότι ανήκετε στην κατηγορία των έξυπνων ανθρώπων», γράφει ο Δρ Κατς, δίνοντας τις απλές οδηγίες του:



Το πρωινό

Αντί για τα γεμάτα ζάχαρη παραδοσιακά δημητριακά, εντάξτε τη βρώμη στις επιλογές του πρώτου γεύματος της ημέρας, και μαζί, προσθέστε ένα κουταλάκι του γλυκού λιναρόσπορο, που αυξάνει την περιεκτικότητα σε διαλυτές φυτικές ίνες. «Έτσι αποκτάτε όλη την απαιτούμενη ενέργεια και ικανοποιείτε τον κορεσμό σας μέχρι το μεσημέρι», λέει ο Δρ Κατς.

Το μεσημεριανό γεύμα

Ανταλλάξτε άσπρα μακαρόνια, ρύζια και ψωμιά, με σύνθετους υδατάνθρακες όπως βρώμη, καστανό ρύζι, κινόα και ψωμί σίκαλης. «Ακόμη και εάν δεν γυμνάζεστε σκληρά για να αποκτήσετε μια επίπεδη κοιλιά, οι μύες χρειάζονται καύσιμα που όχι μόνο προσδίδουν μεγαλύτερη αντοχή στις καθημερινές σας δραστηριότητες, αλλά ταυτόχρονα θα αναπληρώσουν το χαμένο γλυκογόνο με συστατικά μηδενικής δέσμευσης σε λίπος στην κοιλιά, κυρίως λόγω της αργής πέψης που δημιουργούν, βοηθώντας σας να καίτε περισσότερες θερμίδες ακόμη και όταν κάθεστε», τονίζει ο ειδικός.

Το δείπνο

«Είναι σημαντικό να ελέγξτε τι έχετε φάει όλη την ημέρα, αλλά και ποιο ήταν το επίπεδο των φυσικών σωματικών δραστηριοτήτων σας», συμβουλεύει ο Δρ Κατς, εξηγώντας: «Υπάρχει μεγάλη διαφορά αν όλη την ημέρα ήσασταν καθισμένοι στο γραφείο εντελώς νηστικοί, χωρίς να καταναλώσετε ούτε ένα σνακ. Μερικές φορές τα γεγονότα της ημέρας δεν συνδυάζονται με το γεύμα που μπορεί να έχετε προγραμματίσει για το βράδυ, γι’ αυτό είναι σκόπιμο να ανταλλάξετε την πίτσα ή το σουφλέ, με μια πλούσια πράσινη σαλάτα, με τη συνοδεία ψητού σολομού, φρέσκου τόνου ή φιλέτου κοτόπουλου».

Τα σνακ

Αντικαταστήστε πατατάκια, γλυκά και σοκολάτες με ξηρούς καρπούς, ωμούς σπόρους και αποξηραμένα φρούτα. Σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο Journal of the American Heart Association, τα υγιή λιπαρά που περιέχουν τα αμύγδαλα και τα κάσιους δημιουργούν μια ανάλαφρη αίσθηση κορεσμού, η οποία θα σας βοηθήσει να μην φορτώσετε με κορεσμένα λιπαρά και ζάχαρη το σώμα σας. Αντίθετα, η κατανάλωση σοκολάτας οδηγεί σε φαύλο κύκλο αφού προκαλεί αύξηση του σακχάρου και της ινσουλίνης, κάτι που θα σας σπρώξει πιο εύκολα σε πιο ανθυγιεινούς περισπασμούς.

«Σε κάθε περίπτωση, το μόνο πράγμα που έχει σημασία περισσότερο από αυτό που τρώτε, είναι το πόσο τρώτε κάθε φορά. Και αυτό, απαιτεί έναν λίγο υψηλότερο δείκτη ευφυΐας από το κανονικό», λέει ο Δρ Κατς, δίνοντας την πιο απλή συμβουλή, που μπορεί να κατανοήσουν όλοι: «Απολαύστε τα πάντα αλλά με μέτρο. Ακολουθήστε τον ίδιο κανόνα ακόμη και όταν παραγγέλνετε απ’ έξω. Και, κυρίως, μην αισθάνεστε υποχρεωμένοι να παραγγείλετε οπωσδήποτε κάποιο γλυκό επιδόρπιο. Ένα άπαχο γιαούρτι με μια κουταλιά μέλι θα γλυκάνει εξίσου τον ουρανίσκο, όσο και τη ζυγαριά σας».

