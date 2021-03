Τον γύρο του διαδικτύου κάνει η περίπτωση της 105χρονης Lucia DeClerck, που προσβλήθηκε από κορονοϊό και κατάφερε να τον νικήσει. Η πανδημία του κορονοϊού δεν είναι η πρώτη στη ζωή της DeClerck, αφού η ίδια ήταν ακόμα παιδί το 1918, όταν η ισπανική γρίπη σκότωσε εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο.

«Είμαι πολύ τυχερή», δήλωσε στο 6ABC από το κέντρο φροντίδας του Νιου Τζέρσεϊ όπου φιλοξενείται, προσθέτοντας πως αισθάνεται υπέροχα. Μάλιστα, η 105χρονη δεν εμφάνισε ποτέ συμπτώματα, αν και διαγνώστηκε θετική στον κορονοϊό.

Όταν ρωτήθηκε για το μυστικό της μακροζωίας της - και της ανάρρωσής της από την Covid-19 - η DeClerk αρχικά ανέφερε πως το μόνο που έκανε ήταν να προσεύχεται. «Και δεν τρώω junk food», πρόσθεσε.

Ωστόσο, η εγγονή της, Shawn Laws O'Neil, ανέφερε ότι ίσως υπάρχει ένα «μυστικό» για τη μακροζωία της DeClerk: η καθημερινή κατανάλωση ξανθών σταφίδων εμποτισμένων με τζιν!

Lucia DeClerck tested positive for COVID-19 on her 105th birthday in January. She thanks prayer and her habit of eating nine gin-soaked raisins every morning for helping her beat the virus.

https://t.co/ntp8qjY7FN

— WGXA (@WGXAnews) February 25, 2021