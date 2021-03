ΥΓΕΙΑ

Η πανδημία επηρέασε πολυδιάστατα τη ζωή όλων μας και ανέτρεψε οτιδήποτε θεωρούσαμε δεδομένο και ασφαλές. Η καθημερινότητά μας γέμισε με άγχος και αγωνία για το κάθε τι, με το μυαλό μας να φορτίζεται υπερβολικά με διάφορες σκέψεις. Πώς μπορούμε να χαλαρώσουμε; Η λύση είναι απλή. Αναπνέοντας! Οι ασκήσεις αναπνοής μπορούν να προσφέρουν προσωρινή αλλά ικανοποιητική ανακούφιση από το άγχος. Η βαθιά αναπνοή μπορεί να μειώσει τα επίπεδα άγχους, να επιβραδύνει τον καρδιακό ρυθμό, να μειώσει την πίεση του αίματος και να έχει επίδραση στη συγκέντρωσή μας.

«Ο γρηγορότερος τρόπος για την ανακούφιση από το στρες είναι μια βαθιά αναπνοή», υποστηρίζει η Dr. Esther Sternberg, καθηγήτρια ιατρικής στο University of Arizona College of Medicine, στο Tucson. Σύμφωνα με μια μελέτη του 2018 που δημοσιεύτηκε στην επιθεώρηση Frontiers in Human Neuroscience, οι τεχνικές αργής αναπνοής μειώνουν το άγχος μέσω πολλαπλών μηχανισμών στο σώμα, συμπεριλαμβανομένης της ενεργοποίησης της δραστηριότητας στον εγκέφαλο που στέλνει μηνύματα σε όλο το σώμα για να ηρεμήσει.

Την επόμενη φορά που θα νιώσετε ότι το στρες και η ένταση σας καταβάλλουν, δοκιμάστε μία από τις παρακάτω ασκήσεις αναπνοής που θα σας βοηθήσουν να χαλαρώσετε άμεσα.

Διαφραγματική αναπνοή

Η διαφραγματική αναπνοή ή αλλιώς κοιλιακή αναπνοή είναι ο τύπος αναπνοής που θέλετε να εστιάσετε όταν κάνετε οποιαδήποτε άσκηση αναπνοής για να τονώσετε την απόκριση χαλάρωσης, λέει η Dr. Sternberg. Για να κάνετε διαφραγματικές ασκήσεις αναπνοής, καθίστε ή ξαπλώστε άνετα και τοποθετήστε το ένα χέρι στο στήθος σας και το άλλο χέρι στο στομάχι σας. Εισπνεύστε από τη μύτη για 3-5 δευτερόλεπτα, νιώθοντας το στομάχι σας να ανεβαίνει. Το χέρι στο στήθος σας θα πρέπει να παραμείνει σχετικά ακίνητο. Εκπνεύστε από το στόμα εάν μπορείτε για 3-5 δευτερόλεπτα, νιώθοντας το στομάχι σας να πέφτει. Συνεχίστε αυτό το μοτίβο αναπνοής μέχρι να αισθανθείτε χαλαροί.

Τεχνική αναπνοής 4-7-8

Η τεχινική αναπνοής 4-7-8 αναπτύχθηκε από τον Andrew Weil, ειδικό σε θέματα ύπνου από το Harvard. Σε αυτή την άσκηση οι αριθμοί σας λένε τι να κάνετε: εισπνεύστε για 4 δευτερόλεπτα, κρατήστε την αναπνοή σας για 7 δευτερόλεπτα και εκπνεύστε για 8 δευτερόλεπτα. Καθίστε άνετα με τη σπονδυλική σας στήλη ευθεία. Τοποθετήστε την άκρη της γλώσσας σας ακριβώς πίσω από τα ούλα των άνω μπροστινών δοντιών σας. Εκπνεύστε εντελώς από το στόμα κάνοντας έναν απαλό ήχο φυσήματος. Κλείστε το στόμα και εισπνεύστε ήρεμα από τη μύτη σας για 4 δευτερόλεπτα. Κρατήστε την αναπνοή σας για 7 δευτερόλεπτα. Εκπνεύστε εντελώς από το στόμα σας, κάνοντας έναν απαλό ήχο φυσήματος για 8 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε αυτό το μοτίβο τρεις φορές για συνολικά τέσσερις αναπνοές.

Αναπνοή Nadi Shodhana

Προέρχεται από τη γιόγκα και θεωρείται ότι εξισορροπεί τη λειτουργία των δύο ημισφαιρίων του εγκεφάλου, χαρίζοντας σε αυτόν που την εξασκεί ηρεμία και χαλάρωση. Καθίστε άνετα με την αριστερή παλάμη να ακουμπά στον αριστερό μηρό σας. Με τον αντίχειρα του δεξιού χεριού κλείστε ελαφρά το δεξί ρουθούνι και εισπνεύστε βαθιά από το αριστερό ρουθούνι για 4 δευτερόλεπτα. Κλείστε τα δύο ρουθούνια και κρατήστε την αναπνοή σας για 4 δευτερόλεπτα. Ανοίξτε το αριστερό ρουθούνι και εκπνεύστε για 4 δευτερόλεπτα. Με τον δείκτη του ίδιου χεριού, κλείστε το αριστερό ρουθούνι και βγάλτε τον αέρα εκπνέοντας από το δεξί για 4 δευτερόλεπτα. Κλείστε και τα δύο ρουθούνια και κρατήστε την αναπνοή σας για 4 δευτερόλεπτα. Ανοίξτε το δεξί ρουθούνι και εκπνεύστε για 4 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε αυτόν τον κύκλο τρεις ή περισσότερες φορές μέχρι να νιώσετε ήρεμοι.

Αναπνοή κουτιού

Η αναπνοή κουτιού είναι μια πολύ δημοφιλής μέθοδος χαλάρωσης σε αγχωτικές καταστάσεις. Καθίστε με την πλάτη σας ευθεία και εισπνεύστε αργά από τη μύτη σας για 4 δευτερόλεπτα. Σταματήστε και κρατήστε την αναπνοή σας για 4 δευτερόλεπτα. Εκπνεύστε αργά από το στόμα σας για 4 δευτερόλεπτα. Επαναλάβετε αυτό το μοτίβο τρεις έως πέντε φορές.

Με πληροφορίες από thehealthy.com

