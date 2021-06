Η Αθήνα υποδέχθηκε τον Dior και ο οίκος Dior ύμνησε την Ελλάδα. Οι εικόνες της χώρας μας ταξίδεψαν διεθνώς και στην επίδειξη μόδας του διάσημου γαλλικού οίκου έδωσαν το «παρών» 400 προσκεκλημένοι. Λίγο πριν από τις 20:30 άρχισαν να φτάνουν στο Καλλιμάρμαρο οι πρώτοι καλεσμένοι του Οίκου Dior, προκειμένου να παρακολουθήσουν το σόου παρουσίασης της συλλογής Dior Cruise 2022.

Διαβάστε ακόμη: Dior: Οι πρώτες φωτογραφίες με τα μοντέλα να ποζάρουν στο Καλλιμάρμαρο

See the stunning location for today's #DiorCruise 2022 show from Maria Grazia Chiuri - the Panathenaic Stadium in Athens, Greece - and join us here on Twitter or https://t.co/2G6TV2Sqap at 8.30pm CET to catch the collection's unveiling live. © George Messaritakis pic.twitter.com/n3M9JLHuMJ

See more of the Panathenaic Stadium, the scene in Athens for the unveiling of the #DiorCruise 2022 collection by Maria Grazia Chiuri which is just about to start. Watch it live now on Twitter and https://t.co/2G6TV2Sqap!

© Photo: George Messaritakis pic.twitter.com/u4dlLqxSaq