Ο Lil Nas X δεν είναι ο πρώτος σταρ που έκανε «επίκληση στον Σατανά» - Οι καλλιτέχνες που προκάλεσαν αντιδράσεις

Το νέο τραγούδι του Lil Nas X με τίτλο «Montero (Call Me By Your Name)» είναι σίγουρα το hit του μήνα, καθώς μέσα σε μια εβδομάδα ξεπέρασε τις 71 εκατομμύρια προβολές στο Youtube και συνεχίζει.

Στο νέο του βίντεο κλιπ, ο queer ράπερ Lil Nas X εμφανίζεται να κάνει lap dance στον Σατανά και στο τέλος να γίνεται μέλος του, προκαλώντας γρήγορα σάλο στις συντηρητικές φωνές παγκοσμίως, καθώς αποτελεί μια φωνή που εδώ και μια τριετία ακούνε φανατικά οι νέοι.

Τα σημεία του video clip

Στην αρχή φαίνεται να βρίσκεται στον κήπο της Εδέμ. Έπειτα, όμως, εμφανίζεται να φιλιέται με μια έχιδνα – εξωγήινο και καταδικάζεται να πάει στην κολάση.

Στον κάτω κόσμο πηγαίνει κατεβαίνοντας έναν… στύλο για στρίπερ και τελικά προσφέρεται ως ερωτικός σκλάβος στον Σατανά, στον οποίο προσφέρει ένα άκρως αισθησιακό χορό.

Λίγο πριν την «πτώση» και ενώ ερωτοτροπεί με το ανθρωπόμορφο ερπετό, βλέπουμε ένα κοντινό πλάνο σε ένα δέντρο όπου είναι σκαλισμένη η αρχαία ελληνική φράση «ἐπειδὴ οὖν ἡ φύσις δίχα ἐτμήθη, ποθοῦν ἕκαστον τὸ ἥμισυ» (επειδή η φύση χωρίστηκε τα δυο, αναζητεί το ένα το άλλο του μισό).

Πρόκειται για μια φράση από το «Συμπόσιο» του Πλάτωνα. Σύμφωνα με την πλατωνική θεωρία για τον έρωτα, αρχικά οι άνθρωποι είχαν δύο κεφάλια και τέσσερα πόδια-χέρια και ήταν ολοκληρωμένοι. Αλλά, για να μην υπερβούν τα όρια, οι θεοί τούς χώρισαν και έκτοτε είναι καταδικασμένοι να ψάχνουν το άλλο τους μισό).

Το μόνο σίγουρο είναι ότι ο Lil Nas X δεν είναι ο πρώτος καλλιτέχνης που κάνει επίκληση στον Σατανά διά της τέχνης του.

Ακολουθούν ακράδαντα παραδείγματα των τελευταίων δεκαετιών: