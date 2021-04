Τζον Λένον - Γιόκο Όνο: Στη δημοσιότητα για πρώτη φορά πλάνα τους από γυρίσματα

Το 2020 συμπληρώθηκαν 50 χρόνια από την κυκλοφορία του Look At Me του Τζον Λένον και η Capitol Music θέλησε να κυκλοφορήσει ένα επετειακό remaster του τραγουδιού, το Ultimate Mix, για το βίντεο κλιπ του οποίου χρησιμοποίησε αδημοσίευτα μέχρι πριν λίγες ημέρες πλάνα του Λένον με τη Γιόκο Όνο.

Στο box set που θα κυκλοφορήσει 23 Απριλίου και τιτλοφορείται «John Lennon/Plastic Ono Band’s ‘The Ultimate Collection», συμπεριλαμβάνεται το mix του Look At Me, που είχε ηχογραφηθεί πρώτα το Δεκέμβριο του 1970, λίγο μετά τη διάλυση των Beatles. Στο υλικό που θα δείτε στο βίντεο, βλέπουμε πλάνα από το σπίτι των Λένον-Όνο στο Σάρι της Αγγλίας.

Το LP περιλαμβάνει άφθονο υλικό με καλλιτεχνικές συζητήσεις και ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις

Στα πλάνα αποτυπώνεται η διαδικασία δημιουργίας δύο ταινιών μικρού μήκους, των Film No. 5 (“Smile”) και Two Virgins. Το επετειακό άλμπουμ έχει επιμεληθεί η ίδια η Γιόκο Όνο και εκτός του Look At Me, περιλαμβάνει 87 ακυκλοφόρητες ηχογραφήσεις, demo, πρόβες, τζαμαρίσματα και συζητήσεις του Λένον και της Όνο με άλλους καλλιτέχνες στο στούντιο τους. Επιπλέον, το συγκεκριμένο LP περιλαμβάνει ολόκληρες και αμοντάριστες τις εκτελέσεις των τραγουδιών.

Το υλικό συνοδεύεται κι από έναν πρόλογο που έχει γράψει η Όνο:

«Με τα άλμπουμ των Plastic Ono Band, άρεσε και στον John και σ’ εμένα η ιδέα αυτής της όντως καθαρής, βασικής, ειλικρινούς πραγματικότητας που επρόκειτο να δώσουμε στον κόσμο. Επηρεάζαμε άλλους καλλιτέχνες, δίνοντάς τους κουράγιο, δίνοντας αξιοπρέπεια σε ένα συγκεκριμένο στυλ εύθραυστου και δυνατού που εκείνη την εποχή δεν ήταν αποδεκτό από την κοινωνία. Ήταν επανάσταση να πει ένας Beatle “Άκου, είμαι ανθρώπινος, είμαι πραγματικός”. Χρειάστηκε πολύ κουράγιο για να το κάνει».