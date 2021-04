Οι Offspring κυκλοφόρησαν το νέο τους άλμπουμ και έχει τίτλο «Let The Bad Times Roll»

Οι Offspring, μια από τις best-selling punk rock μπάντες όλων των εποχών, κυκλοφορούν το πολυαναμενόμενο δέκατο studio album τους με 12 νέα τραγούδια.

Το Let The Bad Times Roll είναι η πρώτη νέα δουλειά της μπάντας από το 2008 και έχει γραφτεί και ηχογραφηθεί στη διάρκεια των τελευταίων χρόνων σε αρκετά σημεία συμπεριλαμβανομένου και δικού τους studio στο Huntington Beach στην California.

Το album αποτελεί και μια επαναφορά στο γνωστό ήχο του group ενώ στην παραγωγή συνεργάζονται για τρίτη φορά με τον θρυλικό Rock Rock. Παράλληλα o Ντέξτερ Χόλαντ αναφέρει χαρακτηριστικά πως το album Let The Bad Times Roll είναι η πιο λυτρωτική δουλειά που έχουν κάνει μέχρι σήμερα.

Image

TRACKLIST:

1. This Is Not Utopia

2. Let The Bad Times Roll

3. Behind Your Walls

4. Army Of One

5. Breaking These Bones

6. Coming For You

7. We Never Have Sex Anymore

8. In The Hall Of The Mountain King

9. The Opioid Diaries

10. Hassan Chop

11. Gone Away Requiem

12. Lullaby

Βρείτε το άλμπουμ σε όλες τις πλατφόρμες εδώ.