Οι London Grammar εξερευνούν νέους συνδυασμούς στο τρίτο τους άλμπουμ

Οι London Grammar που εδώ και μια δεκαετία χαράζουν μια επιτυχημένη πορεία, μας παρουσιάζουν το νέο τους album που αναδεικνύει ιδιαίτερα τη φωνή της frontwoman Χάνα Ριντ, με τα vocals της να είναι ως και συγκλονιστικά σε κάποια τραγούδια, όπως το ομότιτλο του άλμπουμ. Το «Californian Soil» συμπεριλαμβάνει τα singles «Baby It’s You», «Lose Your Head» και το «How Does It Feel» που έχει περαστεί ήδη στη ραδιοφωνική λίστα του BBC Radio 1.

Το Californian Soil έχει μια πολύ πιο έντονη αντίληψη του βάθους και της παραμυθικής electro-synth καταβολής των London Grammar, αλλά ταυτόχρονα μοιάζει να συλλέγει στοιχεία από Florence and the Machine και πιο hifi pop μουσικές του σήμερα, κάτι που αν δεν ξενίζει τον φανατικό θαυμαστή της μπάντας, σίγουρα του απαιτεί λίγο παραπάνω χρόνο για να απορροφήσει ορισμένα χαρακτηριστικά πιο...πειραματικά, όπως είναι ο μεγαλύτερος χώρος που δίνεται στο percussion ή τα πιο διακριτά basslines που υποτάσσονται στην στιχουργική και δεν την υποτάσσουν. Στιχουργικά επίσης οι London Grammar εναπόκεινται χαρακτηριστικά στην έννοια του μάταιου και του «so what» που αποκτά περισσότερο χώρο ανάλυσης κι ενδοσκόπησης στον ακροατή.

Για να γιορτάσουν τη νέα κυκλοφορία τους, οι London Grammar θα δώσουν μια συναυλία όπου θα παρουσιάζουν τα τραγούδια του άλμπουμ για πρώτη φορά, αυτή την Κυριακή και αποκλειστικά μέσω του Youtube, απευθείας από το Alexandra Palace Theatre του Λονδίνου.

Tracklist:

Intro

Californian Soil

Missing

Lose Your Head

Lord It’s A Feeling

How Does It Feel

Baby It’s You

Call Your Friends

All My Love

Talking

I Need The Night

America

Ακούστε το άλμπουμ εδώ.