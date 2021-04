Άννα Βίσση και Δέσποινα Βανδή ετοιμάζουν ντούετο έκπληξη

Τέλος στην υποτιθέμενη κόντρα έβαλαν μετά από αρκετά χρόνια η Άννα Βίσση και η Δέσποινα Βανδή, τον Δεκέμβριο του 2020, μετά από την κοινή τους εμφάνιση στη σκηνή της εκπομπής «Just the two of Us».

Δεδομένου, λοιπόν, ότι ανήκουν και οι δύο στην ίδια δισκογραφική εταιρία, την Panik Records, η συνεργασία τους καθίσταται ευκολότερη.

Σύμφωνα με πληροφορίες η σκέψη γίνεται πράξη, καθώς οι δύο τραγουδίστριες έχουν μπει ήδη στο studio και ηχογραφούν. Μάλιστα, αναζητούν το κατάλληλο τραγούδι που θα επισφραγίσει την επίσημη συνεργασία τους, κι έτσι μέχρι τώρα δοκιμάζουν διάφορα κομμάτια.

Έτσι, λοιπόν, η φημολογούμενη κόντρα που κυριάρχησε στα 90s έχει λάβει τέλος και οι δύο καλλιτέχνιδες είναι αποφασισμένες να ταρακουνήσουν κι άλλο τα νερά της εγχώριας μουσικής σκηνής.