Μόλις πριν μερικές εβδομάδες είχε ανακοινωθεί από το Netflix πως έχει ξεκινήσει η παραγωγή για να γίνει βιογραφική ταινία για τους KISS με τίτλο Shout It Out Loud. Δεν πρόλαβε να κοπάσει ο ενθουσιασμός των φανατικών θαυμαστών της μπάντας και το δίκτυο A&E ανακοίνωσε πως στις 27 και 28 Ιουνίου θα προβληθεί ένα 4ωρο ντοκιμαντέρ για τους θρύλους της ροκ σκηνής, με τίτλο KISStory.

Το εν λόγω ντοκιμαντέρ έχει γίνει σε συνεργασία με τον Τζιν Σίμονς, τραγουδιστή και μπασίστα των KISS, με τον Πολ Στάνλι να το χαρακτηρίζει καταπληκτικό και να αποδίδει τα εύσημα στο σκηνοθέτη D.J. Viola.

Το ντοκιμαντέρ καλύπτει χρονικά 5 δεκαετίες, από τα 70's όταν πρωτοξεκίνησε η μπάντα, μέχρι τα τελευταία 10 χρόνια που η δράση της είναι πιο αραιή. Σε αυτές τις 5 δεκαετίες υπήρξαν πολλά ups, λίγα και πολύ σκληρά downs, όμως οι KISS κατάφερναν να επιστρέφουν ξανά.

Εκτός από πλάνα με συναυλίες και περιγραφές των μελών της μπάντας, το ντοκιμαντέρ περιλαμβάνει και συνεντεύξεις από καλλιτέχνες όπως ο Ντέιβ Γκρολ και ο Τομ Μορέλο.

This documentary is really terrific. I’ve seen it and it is awesome. Very proud. https://t.co/nMZR2II8OM