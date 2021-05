Η Αλβανία κατακτά τη μουσική βιομηχανία: Οι 4 τραγουδίστριες που κυριαρχούν στα charts

Αν μας έλεγε κάποιος πριν από 10 χρόνια ότι θα βρίσκονταν 4 γυναίκες από το Κόσοβο και την Αλβανία στο υψηλότερο επίπεδο της παγκόσμιας μουσικής βιομηχανίας, θα τον περνούσαμε για τρελό. Όχι γιατί αυτές οι χώρες δεν έχουν μουσικό ταλέντο, αλλά γιατί είναι δύσκολο για πρόσωπα με αυτή την καταγωγή να ξεπεράσουν τα εμπόδια που υπάρχουν στη βρετανική και αμερικάνικη σκηνή. Γι΄αυτό και είναι μεγαλύτερο το επίτευγμα τους. Dua Lipa, Bebe Rexha, Ρίτα Όρα και Άβα Κινγκ βρέθηκαν και συνεχίζουν να βρίσκονται στην κορυφή των charts.

Dua Lipa

Τι μπορεί να πει κανείς για τη Dua Lipa που δεν έχει ειπωθεί..; Μέσα στην πανδημία αύξησε κατακόρυφα την επιτυχία της με το άλμπουμ Future Nostalgia και αυτή τη στιγμή, σε μουσικό επίπεδο είναι πάνω από την Τέιλορ Σουίφτ και εξίσου δημοφιλής με τη Billie Eilish.

Το όνομα της στα αλβανικά σημαίνει «Αγάπη» και γεννήθηκε στην Αγγλία. Ο μπαμπάς της Ντουγκάτζιν κατάγεται από το Κόσοβο και η μαμά της Ανέζα κατάγεται από την Αλβανία. Μετά τη γέννηση της, οι γονείς της επέστρεψαν στο Κόσοβο με τις κόρες τους και η Dua έφυγε στα 15 της για το Λονδίνο, όπου σπούδασε σε μουσική ακαδημία. Εκεί έθεσε τις βάσεις για να κατακτήσει τις κορυφές που έχει κατακτήσει μέχρι σήμερα. Από το 2018 και μετά σαρώνει τα βραβεία, το Future Nostalgia είναι το κορυφαίο άλμπουμ στη Βρετανία για το 2020 και το 2021, ενώ και στο Spotify βρίσκεται στο top-5 τα τελευταία 2 χρόνια.

Μέρος του ταλέντου και της κλίσης της το οφείλει στους γονείς της, ιδίως τον μπαμπά της που είναι τραγουδιστής. Η οικογένεια της διοργανώνει το μεγαλύτερο μουσικό φεστιβάλ στο Κόσοβο.

Από τις 4 αυτής της λίστας, η Dua Lipa είναι αυτή που διαφαίνεται ότι μπορεί να βρίσκεται στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής για αρκετά χρόνια.

Bebe Rexha

Η Rexha ίσως είναι η πιο... τυχερή από τις 4 καθώς γεννήθηκε στις ΗΠΑ, με τους γονείς της να έχουν μεταναστεύσει στο Μπρούκλιν καιρό πριν τη φέρουν στον κόσμο. Ο μπαμπάς της Φλαμούρ και η μαμά της Μπουκουρίτζε κατάγονται από αλβανόφωνες πόλεις της Βόρειας Μακεδονίας. Το κανονικό της όνομα είναι Bleta, που στα αλβανικά σημαίνει «μέλισσα» (bumble bee) και γι΄αυτό επέλεξε το Bebe ως καλλιτεχνικό.

Το ξεκίνημα της εντοπίζεται κάπου το 2010, όταν η αγάπη της για τη μουσική την οδήγησε στο να γράφει στίχους και έφτιαξε ένα γκρουπ με τον τραγουδιστή των Fall Out Boys, τον Πιτ Γουέντζ. Το 2012 η μπάντα διαλύθηκε, όμως η Bebe Rexha είχε κάνει γνωστό το όνομα της ανεβάζοντας demo και cover στο Youtube και το 2013 υπέγραψε στη Warner Bros Records. Πριν βγάλει το debut single της με τίτλο I Can't Stop Drinking About You, είχε γράψει τραγούδια στη Νίκι Γουίλιαμς, τη Σελίνα Γκόμεζ και το ντουέτο Monster της Ριάνα με τον Έμινεμ.

Σε αυτή την 8ετία έχει βρεθεί κυρίως σε ρόλο στιχουργού, αλλά τα 2 EP άλμπουμ της έχουν κάνει τρελές πωλήσεις και έχει βρεθεί πολλές φορές στην 20αδα του Billboard Top 100. Το τραγούδι της Meant to Be είναι η μεγαλύτερη της επιτυχία, καθώς οδεύει ολοταχώς για το 1 δισεκατομμύριο views στο Youtube.

Πριν μερικά χρόνια αποκάλυψε ότι πάσχει από διπολική διαταραχή, ενώ είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στη Dua Lipa και τη Ρίτα Όρα, οι οποίες δεν τα πάνε καθόλου καλά σε βαθμό που δεν μιλιούνται και η Rexha έχει προσπαθήσει αρκετές φορές να τους τα βρει.

Ρίτα Όρα

Η καταγωγή της είναι αλβανοκοσοβαροσέρβικη. Είναι εγγονή του γνωστού Σέρβου σκηνοθέτη Μπεσίμ Σαχάτσιου, με τον μπαμπά της Μπεσνίκ και τη μαμά της Βέρα να φεύγουν από την Αλβανία το 1990 και να γεννάνε τη Ρίτα Όρα στο Κόσοβο. Το όνομα της το έδωσε ο παππούς που είχε έρωτα με την Ρίτα Χέιγουορθ. Η Όρα ακολούθησε παρόμοια πορεία με της Lipa, αφού πήγε στο Λονδίνο για να σπουδάσει μουσική και από κει έκανε το μεγάλο μπαμ στα τέλη της προπερασμένης δεκαετίας.

To 2008 ήταν να πάει στη Eurovision με την Αγγλία, όμως παρόλο που της είχε ανατεθεί η εκπροσώπηση, αποχώρησε γιατί ο ατζέντης της της είπε πως αυτή η συμμετοχή θα εμπόδιζε το όνειρο της να κάνει καριέρα στις ΗΠΑ. Το 2011 ο Jay-Z την ανακάλυψε - για κάποια χρόνια υπήρχε έντονη φήμη ότι ήταν η γυναίκα με την οποία απάτησε τη Μπιγιόνσε - την έβαλε στη δισκογραφική του και κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Ora. Τα τελευταία χρόνια αρκείται περισσότερο στο να βγάζει singles και να κάνει την coach στο αμερικάνικο Voice και σε διάφορα άλλα talent shows.

Στο παρελθόν έχει απασχολήσει τα media για τις σχέσεις της με τους Κάλβιν Χάρις, Μπρούκλιν Μπέκαμ, Μπρούνο Μαρς, Ρομπ Καρντάσιαν, Άντριου Γκάρφιλντ και την Κάρα Ντελεβίν.

Άβα Μαξ

Την γεννηθείσαι το 1994 Μαξ τη μάθαμε για τα καλά με το τραγούδι Sweet But Psycho πριν τρία χρόνια, που έχει ξεπεράσει τα 690 εκατομμύρια views. Το 2020 ήρθε το single Kings And Queens και σύντομα η Άβα θα έχει το δικό της πρώτο άλμπουμ.

Καταγόμενη από την Αλβανία, η Αμάντα Κότσι επέλεξε το όνομα Άβα, γιατί το Αμάντα δεν το ένιωσε ποτέ δικό της. Δεν έχει διανύσει πολλά χιλιόμετρα, καθώς η πορεία της ξεκίνησε μόλις το 2016, όμως έχει ήδη δύο παγκόσμιες επιτυχίες και το μέλλον διαγράφεται λαμπρό.