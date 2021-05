Πώς πήραν το όνομά τους 10 από τα πιο ιστορικά ροκ συγκροτήματα

5

AC/DC

Είναι αρκετά προφανές από πού προέρχεται αυτό το όνομα, αλλά είναι οι αφελείς περιστάσεις που το κάνουν ενδιαφέρον. Το 1973 τα αδέλφια Άνγκους και Μάλκολμ Γιάνγκ ίδρυσαν ένα συγκρότημα χωρίς όνομα, και για έναν περίπου χρόνο κυκλοφορούσαν με αυτό ακριβώς το όνομα: No Name. Η νεότερη αδερφή τους δούλευε στην ηλεκτρική ραπτομηχανή της όταν παρατήρησε τη συντομογραφία AC/DC στην μπρίζα (εναλλασσόμενο/συνεχές ρεύμα). Πάντα πίστευε ότι η μουσική των αδελφών της ήταν γεμάτη «υψηλή» ενέργεια, γι’ αυτό και τους το πρότεινε. Αντικατέστησαν την κάθετο με ένα κεραυνό, και σήμερα, οι AC/DC έχουν να υπερηφανεύονται πως το άλμπουμ τους Back In Black (1980) βρίσκεται στην πέμπτη θέση με τις μεγαλύτερες πωλήσεις δίσκων όλων των εποχών!