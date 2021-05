Eurovision 2021: Τα πέντε φαβορί του διαγωνισμού - Σε ποιες θέσεις βρίσκονται Ελλάδα και Κύπρος

Ξεκίνησε η αντίστροφη μέτρηση για τον μεγάλο τελικό του 65ου διαγωνισμού της Eurovision, η οποία προμηνύεται φαντασμαγορική και με όλα τα μέτρα ασφαλείας για τον κορονοϊό. Υπενθυμίζουμε, πως ο νικητής της Ολλανδίας, που πήρε την πρώτη θέση στον μουσικό διαγωνισμό το 2019 με το τραγούδι Arcade, δε θα εμφανιστεί στην σκηνή Ahoy Arena, αφού διαγνώστηκε θετικός σε τεστ που υπεβλήθη, μετά από ήπια συμπτώματα.

Διαβάστε ακόμη: Eurovision 2021 - Στεφανία Λυμπερακάκη: Ένας από τους χορευτές ξέχασε να βάλει το γάντι του - Δεν το προσπέρασε το Twitter

Σε αντίθεση με τους δύο ημιτελικούς, παρουσιαστές της βραδιάς απόψε, θα είναι οι Σαντάλ Γιάνσεν, Εντσίλια Ρόμπλεϊ, Γιαν Σμιτ και Νίκι ντε Γιάγκερ. Είκοσι έξι χώρες θα διαγωνιστούν στον τελικό διεκδικώντας το τρόπαιο, ενώ να σημειωθεί πως στον φετινό διαγωνισμό, συμμετείχαν συνολικά τριάντα εννέα χώρες, που πρόκειται για τον μικρότερο αριθμό χωρών από τον διαγωνισμό του 2014.

Τα φαβορί του φετινού διαγωνισμού

Είναι γεγονός πως ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision έχει δυνατές συμμετοχές, αρκετά χορευτικά κομμάτια και εντυπωσιακά σκηνικά, οπότε ο ανταγωνισμός είναι μεγάλος. Στα προγνωστικά η Ελλάδα βρίσκεται στην 14η θέση, με την Κύπρο στην 11η, ενώ Ιταλία, Γαλλία και Μάλτα είναι τα μεγάλα φαβορί και συμπληρώνουν την τριάδα.

Ιταλία: Måneskin - Zitti E Buoni

Είναι η πρώτη φορά που η Ιταλία βρίσκεται στην κορυφή των προγνωστικών, πόσω μάλλον να αποτελεί φαβορί του ευρωπαϊκού θεσμού. Οι Måneskin με το ροκ τραγούδι, Zitti E Buoni έχουν κερδίσει τις εντυπώσεις, ενώ το συγκρότημα έγινε ευρέως γνωστό όταν τερμάτισε στη δεύτερη θέση σε τηλεοπτικό talent show της Ιταλίας. Οι δισκογραφικές δουλειές τους έγιναν εμπορικές επιτυχίες, ενώ με τα κομμάτια τους σκαρφάλωσαν στην κορυφή των ευρωπαϊκών charts.



Γαλλία: Barbara Pravi - Voilà

Η Γαλλία βρίσκεται στη δεύτερη θέση των στοιχημάτων, με την μπαλάντα Voilà, που επιλέχθηκε μέσω του Eurovision France, c'est vous qui décidez, και αποτελεί εξίσου φαβορί του φετινού διαγωνισμού. Η Barbara Pravi, θα κληθεί απόψε να κερδίσει με την εμφάνισή της και κυρίως με την ερμηνεία της, ενώ θα τη δούμε για πρώτη φορά στη σκηνή Ahoy Arena, όπως και την Ιταλία, αφού είναι μέλος των Big Five, που σημαίνει ότι προκρίνεται αυτόματα στον τελικό, χωρίς να χρειαστεί να περάσει από τη διαδικασία του ημιτελικού.

Μάλτα: Destiny - Je me Casse

Η Μάλτα βρισκόταν τις πρώτες ημέρες στην τρίτη θέση των στοιχημάτων και εξακολουθεί να αποτελεί φαβορί του διαγωνισμού. Πέρασε, άλλωστε, πολύ εύκολα από τον πρώτο ημιτελικό και το τραγούδι Je me Casse βρίσκεται ψηλά στις προτιμήσεις. Η Destiny είχε αναδειχτεί νικήτρια της περσινής έκδοσης του X-Factor Malta και κέρδισε το δικαίωμα εκπροσώπησης της χώρας στης στην Eurovision.

Ελβετία: Gjon's Tears - Tout l’Univers

Ο τραγουδιστής που εκπροσωπεί την Ελβετία στον φετινό διαγωνισμό της Eurovision, με καταγωγή από την Αλβανία, μάγεψε τα πλήθη με την ερμηνεία του στον Β’ ημιτελικό, εξού και βρίσκεται στην τέταρτη θέση των προγνωστικών. Η “καθαρή” και εκπληκτική φωνή του, μπορεί και να τον οδηγήσουν απόψε στην πρώτη θέση.

Ουκρανία: Go_A - SHUM

Την μεγαλύτερη έκπληξη αποτελεί το συγκρότημα Go_A, που βρίσκεται στην 5η θέση. Τα παραδοσιακά φωνητικά της Ουκρανίας σε συνδυασμό με τα αφρικανικά ντραμς έχουν κερδίσει τους φανατικούς της Eurovision και το μόνο που μένει, είναι να δούμε αν θα καταφέρει σήμερα να κοντράρει σε ανταγωνισμό τα υπόλοιπα φαβορί.

Οι θέσεις που θα εμφανιστούν οι χώρες στον τελικό της Eurovision:

Κύπρος Αλβανία Ισραήλ Βέλγιο Ρωσία Μάλτα Πορτογαλία Σερβία Ην. Βασίλειο Ελλάδα Ελβετία Ισλανδία Ισπανία Μολδαβία Γερμανία Φινλανδία Βουλγαρία Λιθουανία Ουκρανία Γαλλία Αζερμπαιτζάν Νορβηγία Ολλανδία Ιταλία Σουηδία Άγιος Μαρίνος

Η εμφάνιση της Έλενας Παπαρίζου στον τελικό της Eurovision

Η νικήτρια του διαγωνισμού το 2015, με το My Number One, που έβγαλε τους Έλληνες στους δρόμους για να πανηγυρίσουν, θα εμφανιστεί στον αποψινό τελικό μαζί με άλλους πέντε νικητές. Τα νικητήρια τραγούδια θα παρουσιαστούν σε ένα μοναδικό Rock The Roof interval act πάνω σε εντυπωσιακά rooftops του Ρότερνταμ.

«Θυμάμαι ότι είχα πολύ άγχος. Η πιο όμορφη ανάμνηση είναι όταν ήρθα στην Ελλάδα που υπήρχαν παντού σημαίες, τον κόσμο να χειροκροτά και να τραγουδά το τραγούδι» είπε η τραγουδίστρια στον Β’ ημιτελικό, που εμφανίστηκε σε ταράτσα αψηφώντας το κρύο.