Eurovision 2021: Η Μεγάλη Βρετανία πήρε μηδέν βαθμούς και ο κόσμος αποθέωσε τον τραγουδιστή της

Πραγματοποιήθηκε, χθες, ο μεγάλος τελικός του 65ου διαγωνισμού της Eurovision, με τους Maneskin και το τραγούδι Zitti e Buoni, να οδηγούν την Ιταλία στην κορυφή, με την Γαλλία και την Ολλανδία να ακολουθούν. Η βραδιά είχε όμορφες εκπλήξεις, ειδικά όταν νικητές του διαγωνισμού -ανάμεσά τους και η Έλενα Παπαρίζου με το My Number One- τραγούδησαν σε ταράτσες της Ολλανδίας τις επιτυχίες τους. Ωστόσο, έκπληξη ήταν και το... θλιβερό μηδέν της Μεγάλης Βρετανίας, η οποία δεν πήρε βαθμό ούτε από την κριτική επιτροπή ούτε από τη ψηφοφορία του κόσμου.

Διαβάστε ακόμη: Eurovision 2021: Maneskin και Damiano David γιατί το ροκ ποτέ δεν πεθαίνει

Η Βρετανία εμφανίστηκε στη σκηνή με τον James Newman και το τραγούδι Embers, το οποίο έφτασε στο #42 των βρετανικών charts. Ωστόσο, η «παράδοση» με τις αποτυχίες συνεχίστηκε και στον φετινό διαγωνισμό, αφού η βαθμολογία έμεινε στο μηδέν όπου ξεκίνησε. Είναι γεγονός πως αν οι Βρετανοί δεν ανήκαν στις Big Five, δηλαδή τις χώρες που προκρίνονται απευθείας στον τελικό, λογικά δεν θα περνούσαν ποτέ από τη διαδικασία του ημιτελικού.

Ο Newman, πάντως, την ώρα του αποτελέσματος το αντιμετώπισε με χιούμορ και το Ahoy Arena τον αποθέωσε για τον τρόπο που το διαχειρίστηκε. Σημειώνεται πως η Βρετανία έχει να κερδίσει από το 1997, όταν οι Katrina and the Waves με το τραγούδι Love Shine a Light πήραν την πολυπόθητη νίκη. Από το 2019 και μετά, το BBC αποφασίζει για το τραγούδι που θα εκπροσωπήσει τη χώρα, χωρίς να γίνεται ψηφοφορία από το κοινό.

I know this is gutting, but the way the whole arena rallied around James Newman was a really touching #Eurovision pic.twitter.com/9U6cZDhgxT