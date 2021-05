Damiano David: «Με προσβάλλει το συμπέρασμα ότι έκανα χρήση κοκαΐνης» - Σε λίγες ώρες το τεστ τοξικολογικών

Οι Maneskin επέστρεψαν στην Ιταλία, με θερμή υποδοχή από το πλήθος που είχε συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο της Ρώμης, ωστόσο οι κατηγορίες για τη χρήση ναρκωτικών κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας στο green room της Eurovision από τον Damiano David, είναι το φλέγον θέμα τόσο στην γείτονα χώρα όσο και στον διεθνή Τύπο.

Ο 22χρονος τραγουδιστής δικαιολόγησε την κίνηση του, λέγοντας πως ήθελε να μαζέψει ένα σπασμένο ποτήρι που είχε πέσει κάτω, ενώ η EBU ερευνά ακόμα το ζήτημα. Ο Damiano David, αρνείται κατηγορηματικά τις κατηγορίες και σε συνέντευξη στον Dan Walker, παρουσιαστή του BBC, δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ήταν η στιγμή που μας έδιναν 12 πόντους και στο μεταξύ ο Thomas έσπασε ένα ποτήρι, οπότε ενώ πανηγύριζα, είδα το σπασμένο ποτήρι και σκέφτηκα, "θεέ μου, τι έγινε. Ένιωσα πραγματικά προσβεβλημένος» και πρόσθεσε: «Είμαστε νέοι άνθρωποι με τεράστιο πάθος για την μουσική και αυτό επισκιάζει τη νίκη μας. Θα υποβληθούμε σε έλεγχο ανίχνευσης ναρκωτικών ουσιών και θα αποδείξουμε ότι είναι όλα φήμες. Σε μερικές ώρες θα κάνουμε το τεστ. Να σας πω ότι νιώθουμε αλήθεια προσβεβλημένοι».

Italy just casually doing Coke on live, international television.

I guess the lines never really closed for them. 😅 #Eurovision pic.twitter.com/n5QzF358Nz