Eurovision: Το τραγούδι των Maneskin είναι αντιγραφή από συγκρότημα της Ολλανδίας

Εβδομάδες μετά τη νίκη του συγκροτήματος Maneskin, στον 65ο διαγωνισμό της Eurovision, τα μέλη του εξακολουθούν να βρίσκονται στο επίκεντρο της επικαιρότητας. Μετά τον σάλο που ξέσπασε, με πρωταγωνιστή τον Damiano David, και τις κατηγορίες για χρήση κοκαΐνης στο green room, με το τεστ τοξικολογικών εξετάσεων να βγαίνει αρνητικό, το συγκρότημα βρίσκεται ξανά στο στόχαστρο.

Πιο συγκεκριμένα, το τραγούδι που έφερε την Ιταλία στην κορυφή του μουσικού διαγωνισμό, Zitti e Buoni, φαίνεται ότι έχει αντιγράψει τη μελωδία του You Want It, You’ve Got It, των The Vendettas. Πρόκειται για Ολλανδικό punk συγκρότημα που ξεκίνησε ο Joris Linssen το 1985 και δραστηριοποιήθηκε μέχρι το 1992.

Η αποκάλυψη έγινε στη ραδιοφωνική εκπομπή De Staat van Stasse του NPO Radio 2 της Ολλανδίας, όταν οι παρουσιαστές φιλοξένησαν στο στούντιο τον Gert van de Velde, ο οποίος έκανε την σύγκριση των δύο τραγουδιών. Στη συνέχεια, οι παρουσιαστές επικοινώνησαν με τον Joris Linssen, ο οποίος δήλωσε πως είναι ενήμερος για την ομοιότητα και πως παρακολουθώντας τη Eurovision, συνειδητοποίησε πως πρόκειται για δικό του δημιούργημα από το τραγούδι.

Ακούστε το: