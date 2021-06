Σαν σήμερα, 10 Ιουνίου 2016: Η Christina Grimmie, το αστέρι του Τhe Voice, δολοφονείται ενώ υπογράφει αυτόγραφα

Η 15χρονη Αμερικανίδα Christina Grimmie ανέβαζε βίντεο στο YouΤube από τα 15 της. Τον Απρίλιο του 2013, μετρούσε περισσότερες από 375.000.000 προβολές και πάνω από δύο εκατομμύρια συνδρομητές στο κανάλι της! Τον Ιούνιο του 2011, η Christina Grimmie κυκλοφόρησε το πρώτο της EP, με τίτλο «Find Me», ενώ τον Ιανουάριο του 2012 μετακόμισε στο Λος Άντζελες ακολουθώντας τα βήματα επιτυχημένης μουσικής καριέρας. Το 2013 κυκλοφόρησε το άλμπουμ «With Love» και το 2014 πήρε μέρος στην έκτη σεζόν του αμερικανικού «The Voice» και τερμάτισε στην τρίτη θέση.





Στις 10 Ιουνίου του 2016, η Christina Grimmie πυροβολήθηκε εν ψυχρώ από τον 27χρονο Kevin James Loibl, ενώ υπέγραφε αυτόγραφα, μετά την εμφάνισή της μαζί με τους Before You Exit στο The Plaza Live του Ορλάντο, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο αδελφός της Grimmie προσπάθησε να συλλάβει τον δράστη, αλλά εκείνος κατάφερε να ξεφύγει και στη συνέχεια να αυτοκτονήσει.

Η Christina Grimmie διακομίστηκε σε κρίσιμη κατάσταση στο περιφερειακό ιατρικό κέντρο του Ορλάντο, έχοντας τρία τραύματα από σφαίρες, το ένα στο κεφάλι. Υπέκυψε στα τραύματά της λίγο πριν από τα μεσάνυχτα της ίδια μέρας.

Σύμφωνα με το αστυνομικό τμήμα του Ορλάντο, ο Kevin James Loibl ταξίδεψε με ταξί από την Αγία Πετρούπολη της Φλόριντα όπου κατοικούσε, έχοντας μαζί του δύο πιστόλια, δύο επιπλέον γεμιστήρες γεμάτους σφαίρες και ένα κυνηγετικό μαχαίρι. Όπως προέκυψε από καταθέσεις ο Loibl είχε ερωτευτεί την Christina Grimmie και προκειμένου να φαίνεται πιο ελκυστικός είχε χάσει κιλά, είχε κάνει εμφύτευση μαλλιών και είχε κάνει επέμβαση στα μάτια με λέιζερ.

Αρκετοί άνθρωποι που δούλεψαν με τον Loibl περιγράφουν την ερωτική του τρέλα για την 22χρονη τραγουδίστρια ως κάτι «εκτός ορίων». Οι ίδιοι άνθρωποι αποκάλυψαν ότι ο δολοφόνος της Grimmie ισχυριζόταν ότι έπαιζε παιχνίδια στο διαδίκτυο με τη νεαρή τραγουδίστρια. Από το περιβάλλον της άτυχης τραγουδίστριας υποστηρίχτηκε ότι η ίδια δεν είχε έρθει ποτέ σε επαφή με τον Loibl.

Σύμφωνα με μαρτυρία η 22χρονη σταρ του «The Voice» πήγε να αγκαλιάσει τον δολοφόνο της, όταν την πλησίασε την ώρα που εκείνη υπέγραφε αυτόγραφα και εκείνος την πυροβόλησε.