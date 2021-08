Ριάνα: Και επίσημα δισεκατομμυριούχος - Πώς έγινε η πλουσιότερη μουσικός στον κόσμο

Η Ριάνα είναι πλέον επισήμως δισεκατομμυριούχος και η πλουσιότερη γυναίκα μουσικός στον κόσμο, σύμφωνα με το Forbes. Η καθαρή αξία της περιουσίας της διάσημης τραγουδίστριας εκτιμάται στο 1,7 δισεκατομμύριο δολάρια, ωστόσο η μουσική της δεν αποτελεί τη βασική πηγή του πλούτου της, τονίζει σήμερα το περιοδικό. Η καλλιτέχνιδα από τα Μπαρμπέιντος, το πραγματικό όνομα της οποίας είναι Ρόμπιν Φέντι, αποκομίζει 1,4 δισεκατομμύριο δολάρια από το 50% των μετοχών της στην εταιρεία καλλυντικών Fenty Beauty.

