Spencer Elden: Ποιο είναι το μωρό του «Nevermind» που μηνύει τους Nirvana 30 χρόνια μετά

Το «Smells Like Teen Spirit» φιγουράρει σε πολλές λίστες με τα κορυφαία τραγούδια rock όλων των εποχών και αποτελεί μέρος του δίσκου των Nirvana «Nevermind» που κυκλοφόρησε πριν από τρεις δεκαετίες. Ένα άλμπουμ που ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα χάρη στον Spencer Elden, του μωρού που φιγουράρει στο εξώφυλλο του δίσκου.

Την ημέρα που έκλεισε τα 30 του χρόνια, ο Σπένσερ Έλντεν αποφάσισε να διεκδικήσει λίγη ακόμα δημοσιότητα, αυτή τη φορά όχι ξαναστήνοντας το θρυλικό εξώφυλλο όπως έκανε πριν από πέντε χρόνια, αλλά ξεκινώντας μία δικαστική μάχη με τα εν ζωή μέλη των Nirvana, τον φωτογράφο που είχε κάνει τη λήψη μέσα στην πισίνα και της εταιρίας που κυκλοφόρησε τον δίσκο. Ουσιαστικά τους κατηγορεί για εκμετάλλευση και για πορνογραφία μιας και ο ίδιος -ως βρέφος- απεικονίζεται γυμνός.

Είναι το εξώφυλλο που δείχνει τον Spencer Elden να κυνηγά ένα δολάρια που ως άλλο δόλωμα κρεμιέται από ένα αγκίστρι μέσα σε μία πισίνα. Υποστηρίζει, επίσης, πως δεν είχε υπάρξει σχετική άδεια για το τελικό αποτέλεσμα της φωτογράφισης. Ο ίδιος έχει ξαναδημιουργήσει το συγκεκριμένο εξώφυλλο τόσο ως μεγαλύτερο παιδί όσο ως ενήλικας, στις επετείους από την κυκλοφορία του άλμπουμ.

Image (πηγή: Shutterstock)

Πριν από κάποια χρόνια, μιλώντας στον Guardian, είχε αποκαλύψει το παρασκήνιο της συγκεκριμένης λήψης που κατέληξε εξώφυλλο σε έναν από τους πιο εμπορικούς δίσκους. «Ήμουν τεσσάρων μηνών τότε και ο πατέρας μου έκανε μαθήματα σε μία καλλιτεχνική σχολή. Τότε πολλοί ζητούσαν βοήθεια από τους συμμαθητές τους για τα έργα τους» είχε πει το 2015. «Ο φίλος του φωτογράφος Kirk Weddle τον κάλεσε και του είπε: "Θέλεις να βγάλεις λεφτά σήμερα και να ρίξεις το παιδί σου στην πισίνα;". Εκείνος συμφώνησε. Οι γονείς μου με οδήγησαν εκεί, τράβηξαν τις λήψεις και με έβγαλαν από την πισίνα. Πληρώθηκαν 200 δολάρια και πήγαν να φάνε τάκος...».

Spencer Elden, el bebé en la portada del álbum de Nirvana, va a denunciar a la banda por utilizar su imagen sin consentimiento y por explotación sexual infantil. pic.twitter.com/2U1jmHF6F3

— Pop Center (@PopCenter_) August 25, 2021

Γιατί κάνει μήνυση στους Nirvana o Spencer Elden

Ο Σπένσερ Έλντεν -και έχει ένα μεγάλο τατουάζ που λέει «Nevermind» στο στήθος του - 30 χρόνια μετά από τη λήψη, αναφέρει πως οι γονείς του δεν υπέγραψαν ποτέ κάποιο χαρτί με το οποίο να επιτρέπουν τη χρήση της εικόνας. Παράλληλα όπως αναφέρει στη μήνυση που έχει κάνει το γεγονός ότι απεικονίζεται γυμνός αποτελεί παιδική πορνογραφία. Επίσης, ισχυρίζεται ότι οι γονείς του είπαν ότι θα υπήρχε αυτοκόλλητο πάνω από τα γεννητικά του όργανα.

Πλέον ζητά 150.000 δολάρια από τον καθένα από 15 κατηγορούμενους. Τα σχετικά έγγραφα κατατέθηκαν στην την Καλιφόρνια και μεταξύ άλλων κάνουν λόγο για προσβολή όλα αυτά τα χρόνια. Ο ίδιος έχει αναφερθεί και παλαιότερα στο γεγονός πως εμφανίζεται γυμνός και το πως το έχει επηρεάσει όλο αυτό. «Όταν πηγαίνω για παράδειγμα σε έναν αγώνα μπέιζμπολ και ξέρω πως όλοι αυτοί με έχουν δει γυμνό αισθάνομαι σαν να μου έχουν αφαιρέσει ένα μέρος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μου» είχε εξομολογηθεί το 2016 στο περιοδικό Time.

"But it’s always been a positive thing and opened doors for me." - Spencer Elden 2015 pic.twitter.com/3nULgTr2tq

Όλοι πλούτισαν από το Nevermind

Βέβαια υπάρχει και η άλλη πλευρά του νομίσματος, που επίσης είχε αναδείξει ο ίδιος. Είχα παραδεχθεί πώς η συγκεκριμένη φωτογράφιση του είχε προσφέρει αναγνωσιμότητα που τουλάχιστον όσο ήταν νεότερος την είχε εκμεταλλευτεί τόσο εργασιακά όσο και στην κοινωνική του ζωή. Σήμερα, ο Elden ζει στο Λος Άντζελες με τη μητέρα του και επικεντρώνεται στην παραγωγή τέχνης και στην καλλιέργεια ντομάτας. Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί το ενδιαφέρον του για την τέχνη και συνεργάστηκε με τον καλλιτέχνη δρόμου Shepard Fairey. Αλλά ο Έλντεν εξακολουθεί να προσπαθεί να καταλάβει πώς αισθάνεται για το Nevermind ειδικά βλέποντας τριγύρω του όλοι να έχουν πλουτίσει από το συγκεκριμένο άλμπουμ. Πάντως δεν έχει γνωρίσει ποτέ τα δύο επιζώντα μέλη των Nirvana, τον Ντέιβ Γκρολ και τον Κριστ Νοβοσέλιτς. Λέει μάλιστα ότι οι προηγούμενες προσπάθειες να επικοινωνήσει με κάποιον μουσικό δεν ήταν επιτυχημένες.

