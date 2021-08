Νίκος Μαϊντάς: Πέθανε ο πρώην τραγουδιστής των Magic de Spell

Ο Νίκος Μαϊντάς έφυγε ξαφνικά από τη ζωή σε ηλικία 51 ετών. Η είδηση θανάτου του μουσικού και πρώην τραγουδιστή των Magic de Spell έγινε γνωστή μέσω Facebook. Οι φίλοι του τον αποχαιρετούν και τα μηνύματά τους είναι συγκινητικά. Στο προφίλ του άρχισαν να γράφουν «Καλό ταξίδι» αφήνοντας να εννοηθεί ότι ο Νίκος Μαϊντάς δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή.

Ο Νίκος Μαϊντάς γεννήθηκε στην Αθήνα. Σε ηλικία 17 ετών, προσχώρησε στο συγκρότημα των Magic De spell ως μπασίστας τα δύο πρώτα χρόνια, ενώ στην πορεία πέρασε στην σύνθεση, τα πλήκτρα αλλά και στα φωνητικά. Με το συγκρότημα πραγματοποίησε πάνω από 500 συναυλίες σε Ελλάδα, Κύπρο και Γερμανία.

Ο Νίκος Μαϊντάς έγραψε και ερμήνευσε τραγούδια όπως το «Εμένα οι φίλοι μου» σε ποίηση Κατερίνας Γώγου, η «Όγλα», ο «Λύκος», η «Πεταλούδα», το «Κόκκινο». Το 2003 εργάστηκε για τελευταία φορά με το συγκρότημα για την κυκλοφορία ενός νέου δίσκου. Αρχές του 2004, ο Νίκος Μαϊντάς, αποχώρησε από τους Magic De spell έχοντας την εντύπωση ότι οι αλλαγές στην αρχική σύνθεση του συγκροτήματος άλλαξαν την αρχική φιλοσοφία.

Τα τελευταία χρόνια ο Νίκος Μαϊντάς, συνεργάστηκε με τον Πάνο Κατσιμίχα και τον Μάνο Ξυδούς ως τραγουδιστής και πιανίστας και πραγματοποίησε μαζί του πάνω από εξήντα συναυλίες. Το 2007 κυκλοφόρησε ο πρώτος προσωπικός του δίσκος με τίτλο «Σπασμένα Ρολόγια».

Οι Magic De Spell είναι ένα ελληνικό ροκ συγκρότημα. Οι Magic De Spell δημιουργήθηκαν το 1980 από τους Θοδωρή Βλαχάκη (drums), Γιώργο Σκαρλάτο (μπάσο) και Αλέξη Κυριακάκη (φωνή). Το 1981 κυκλοφόρησαν το EP "Nighmare" στην εταιρεία “Happening”. Ακολούθησε η συλλογή ελληνικών συγκροτημάτων “Happening ΄82” όπου συμμετείχαν με δύο τραγούδια (“End Of Nirvana” και “City Is Burning”). Στην συνέχεια κυκλοφόρησαν τρία album (“A Body In A Snare” , “Kiss The Mirror” και “Cpt Blind”). Το 1985, το videoclip στο τραγούδι τους Valse (ίσως το πρώτο ελληνικό clip), διακρίνεται στο ευρωπαϊκό φεστιβάλ του Montreux.Το 1991 κυκλοφορεί το διπλό album “A Story (The Best And The Rest)” που αποτελεί και το κλείσιμο της αγγλόφωνης περιόδου ενώ το 1992 συμμετέχουν στο album – συλλογή “ΡΟΔΟΝ Live”.

Η ελληνόφωνη περίοδος του γκρουπ άρχισε το 1993 με το album “Διακοπές Στο Sarajevo” (έχουν αποχωρήσει οι Γ. Σκαρλάτος, Α. Κυριακάκης, στα φωνητικά είναι πια ο Ηλίας Ασλάνογλου, ενώ έχει προστεθεί στο group και ο Νίκος Μαϊντάς). Τότε έγιναν ευρύτερα γνωστοί με τη διασκευή τους στο τραγούδι του Ζαμπέτα “Ο Μαθητής” και στη συνέχεια, την εποχή του πολέμου στην Γιουγκοσλαβία, χάρη στο αντιπολεμικό τραγούδι τους “Sarajevo (Φώναξε)”. Σ’αυτό και στο επόμενο LP είναι μαζί τους ο κιθαρίστας Νίκος Γεωργούλης. Στο τέλος του 1995 κυκλοφόρησαν το δίσκο “ Νιψον Ανομήματα Μη Μόναν Όψιν”. Το 1997 κυκλοφορεί το mini album “Ο Φόβος Έχει Όνομα” με νέο κιθαρίστα τον Άρη Ζαρακά, όπου περιέχεται η διασκευή της “Μπαταρίας” του Νικόλα Άσιμου. Το 1997 αποχωρεί ο Ηλίας Ασλάνογλου, τραγουδιστής του συγκροτήματος από το 1983.

Τον Ιούνιο του 1998 κυκλοφορεί το “Τραμπάλα Στις Ταράτσες Ετοιμόρροπων Σπιτιών” που περιέχει το “Εμένα Οι Φίλοι Μου” σε ποίηση της Κατερίνας Γώγου από το βιβλίο της ”3 κλικ αριστερά”, με τραγουδιστή πλέον του συγκροτήματος τον Κώστα Βούλγαρη. Το Μάρτιο του 2000 κυκλοφορούν νέο δίσκο με τίτλο “Κόκκινο”. Μελοποιούν το ποίημα του Κώστα Καρυωτάκη ”Gala” και διασκευάζουν το “Βιετνάμ γιε γιε” του Διονύση Σαββόπουλου. Το 2001 περιοδεύουν σε Ελλάδα και Κύπρο. Την ίδια χρονιά αποχωρεί ο Άρης Ζαρακάς που προσχωρεί στους Active Member. Το 2002 η περιοδεία συνεχίζεται περιλαμβάνοντας και τη Γερμανία. Το 2004 αποχωρεί ο Νίκος Μαϊντάς και στο συγκρότημα προσχωρούν από το 2003 ο Αντρέας Λυγερός κι ο Σταύροϛ Κωνσταντόπουλοϛ . Τον Μάρτιο του 2005 φεύγει από την ζωή ο Τάσος Νισσόπουλος, κιθαρίστας του γκρουπ.

Στις 29 Ιουνίου 2005 γίνεται μεγάλη συναυλία στο θέατρο Λυκαβηττού για τα 25 χρόνια του συγκροτήματος ενώ μέσα στο 2005 κυκλοφορεί ο δίσκος του συγκροτήματος "Ο Τελευταίος Επιζών". Το 2006 συνεχίζουν τις συναυλίες στην Ελλάδα μαζί με τους Tsopana Rave σε ένα πρωτόγνωρο σχήμα "δύο γκρουπ επί σκηνής". Το 2007 συνεχίζονται οι συναυλίες σε Ελλάδα και Κύπρο. Το 2009 κυκλοφορεί ο δίσκος του συγκροτήματος με τίτλο "ΟΚ Πατέρα" και η συλλογή "Τέρμα το διάλειμμα", που περιλαμβάνει δίσκους από την αγγλόφωνη και της ελληνόφωνη περίοδο του γκρουπ. Το 2014 κυκλοφορεί ο νέος δίσκος του συγκροτήματος με τίτλο "Πρόγονε πίθηκε εσύ τι λες;" σε συνεργασία με το Γιάννη Παλαμίδα. Εκεί μελοποιούν το ποίημα "Στο όνομα εκείνων (κατηγορητήριο)" του αγωνιστή ποιητή από το Ελ Σαλβαδόρ Roque Dalton και διαμορφώνουν την ομάδα μουσικής δημιουργία 21st century darkness project. Στην ομάδα αυτή συμμετέχει ως μπασίστας και ο ηχολήπτης όλων των ελληνόφωνων δίσκων του συγκροτήματος Γιώργος Αρχοντάκης και ο κιθαρίστας Βαγγέλης Θεοδωράκης.

To 2018 κυκλοφορούν το digital single "Γιάννη...". Στο βίντεο κλιπ (σκηνοθεσία Νίκος Σούλης) συμμετέχουν πολλές προσωπικότητες της ελληνόφωνης ροκ σκηνής. Ξεχωρίζει η παρουσία του Δημήτρη Πουλικάκου. To 2019 κυκλοφορούν το digital single "Τερμα το διάλειμμα - live" και στις 2 Νοεμβρίου στο ιστορικό club Κυτταρο γίνεται στην Αθήνα μεγάλη συναυλία με πολλούς συμμετέχοντες για τα 40 χρόνια του συγκροτήματος. Όλο αυτό το διάστημα οι Magic de Spell εμφανίζονται στην Ελλάδα, την Ευρώπη και την Κύπρο σε ανοιχτούς και κλειστούς χώρους.

Τον Απρίλιο του 2020, κυκλοφορούν το digital single "Ερχονται οι άνθρωποι - live", αποτυπώνοντας την ατμόσφαιρα και τις εικόνες από την καραντίνα λόγω της πανδημίας. Το βίντεο σκηνοθέτησε ο Νίκος Σούλης.

Τον Ιούλιο του 2020 δίνουν στην κυκλοφορία το νέο τραγούδι τους «ΕΙΜΑΙ», μελοποίηση του ομώνυμου ποιήματος του Ιάσωνα Σταυράκη που απέσπασε το πρώτο παγκόσμιο βραβείο ποίησης στην Πούλα της Κροατίας, το 2018. Ένα τραγούδι για τους καταπιεσμένους της γης, το videoclip του οποίου σκηνοθέτησε ο Νίκος Σούλης.

Το Δεκέμβρη του 2020, δώδεκα χρόνια από τη δολοφονία του Αλέξη Γρηγορόπουλου και τριάντα από το θάνατο του Παύλου Σιδηρόπουλου, οι Magic de Spell, επαναφέρουν το τραγούδι “Η Φαντασία στην Εξουσία” των Στέλιου Βαμβακάρη και Πάνου Ηλιόπουλου, σε μια ζωντανή ηχογράφηση της δικής τους εκδοχής. Στο videoclip του τραγουδιού οι φωτογραφίες - ντοκουμέντα του φωτορεπόρτερ Μάριου Λώλου, παρουσιάζουν την πορεία και τον αγώνα των ανθρώπων για την κοινωνική χειραφέτηση και την ελπίδα.

Από τη δημιουργία τους μέχρι και σήμερα, οι Magic de Spell συνεχίζουν να δίνουν συναυλίες σ' ολόκληρη την Ελλάδα, Κύπρο και Ευρώπη, με πάνω από χίλιες ζωντανές εμφανίσεις στο ενεργητικό τους.