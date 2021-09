Όζι Όσμπορν: Ανήμερα των γενεθλίων του θα κυκλοφορήσει ειδική έκδοση του «Hellraiser»

Ο 72χρονος θρύλος της ροκ, Όζι Όσμπορν, θα κυκλοφορήσει ένα βινύλιο 10" με τρεις εκδόσεις του τραγουδιού «Hellraiser» ανήμερα των γενεθλίων του, στις 3 Δεκεμβρίου. Το «Hellraiser» γράφτηκε από τον Όσμπορν, τον αείμνηστο αρχηγό των Motorhead, Λέμι Κίλμιστερ και τον μουσικό Ζακ Γουάιλντ. Ο Όσμπορν κυκλοφόρησε ένα νέο mashup με τον Κίλμιστερ αυτήν την εβδομάδα.

Το ειδικό βινύλιο θα περιλαμβάνει την αρχική έκδοση του Όζι Όσμπορν του 1991 «Hellraiser», την έκδοση των Motorhead του 1992 και το νέο mashup με τον Κίλμιστερ. Το νέο mashup εμφανίζεται επίσης στην επετειακή έκδοση του «No More Tears», που κυκλοφόρησε με αφορμή τα 30 χρόνια από την πρώτη κυκλοφορία του. Οι δύο μεγάλοι καλλιτέχνες συνεργάστηκαν επίσης για τα τραγούδια «Mama, I'm Coming Home», «Desire» και «I Don't Want to Change the World». Ο Κίλμιστερ πέθανε σε ηλικία 70 ετών τον Δεκέμβριο του 2015.