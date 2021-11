Travis Scott: Θλίψη για το 10ο θύμα από το ποδοπάτημα στη συναυλία του - Κατέληξε 9χρονος

Το νεαρότερο θύμα της τραγωδίας που συντελέσθηκε στη συναυλία του Travis Scott είναι ο 9χρονος Εζρα Μπλαντ, ο οποίος έδινε μάχη για να κρατηθεί στη ζωή, όμως υπέκυψε στα τραύματά του, βυθίζοντας στο πένθος τους οικείους του.

Το μικρό αγόρι είχε ποδοπατηθεί κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ Astroworld την 5η Νοεμβρίου στο Τέξας και τελικά πέθανε χθες Κυριακή ύστερα από πολυήμερη μάχη, όπως δήλωσε ο δικηγόρος που ανέλαβε την εκπροσώπηση της οικογένειάς του, σύμφωνα με το ΑΠΕ. «Δεν θα έπρεπε να είναι αυτή η κατάληξη του να πηγαίνεις σε συναυλία με το παιδί σου, κάτι που υποτίθεται πως είναι στιγμή χαράς», τόνισε ο Μπεν Κραμπ, γνωστός δικηγόρος που εκπροσωπεί τα θύματα, ανακοινώνοντας τον θάνατο του Έζρα Μπλαντ, ο οποίος είχε τεθεί σε τεχνητό κώμα και βρισκόταν μεταξύ ζωής και θανάτου εδώ και αρκετές ημέρες.

Το παιδί είχε πάει μαζί με τους γονείς του σε συναυλία του Αμερικανού ράπερ, κατά τη διάρκεια της οποίας το πλήθος ποδοπατήθηκε με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους άλλοι εννιά άνθρωποι κι εκατοντάδες ακόμη να τραυματιστούν.

Εχουν ήδη κατατεθεί δεκάδες αγωγές και μηνύσεις στη Δικαιοσύνη εναντίον των διοργανωτών της συναυλίας. Στρέφονται κυρίως κατά του ράπερ Travis Scott, του βασικού οργανωτή του φεστιβάλ, παρόντα επί σκηνής τη στιγμή της τραγωδίας.

9-year-old Ezra Blount has passed away, according to the Mayor of Houston.

He was on his dad's shoulders at the Astroworld concert -- when his dad says he could not breathe and passed out.

Ezra was trampled and was in a coma before passing away. pic.twitter.com/VPWD6F87MF