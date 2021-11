Whitesnake: Έρχονται στην Αθήνα για αποχαιρετιστήρια συναυλία

Αποχαιρετιστήρια περιοδεία θα πραγματοποιήσουν οι θρυλικοί Whitesnake και θα δώσουν συναυλία και στην Ελλάδα! Το συγκρότημα θα εμφανιστεί στην Τεχνόπολη της Αθήνας στις 9 Ιουλίου 2022 καθώς ο David Coverdale, μετά τον τελευταίο δίσκο της μπάντας και την πανδημία που ακολούθησε, έχει αποφασίσει να αποσυρθεί από την ενεργό δράση.

Οι πρωτοπόροι του hard rock αποχαιρετούν τους πολυάριθμους θαυμαστές τους με ένα live που θα συνδυάσει τις μεγαλύτερες επιτυχίες (έχουν στο ενεργητικό τους έναν από τους μεγαλύτερους back catalogues, που εκτείνεται σε περισσότερα από 40 χρόνια!) και υλικό από την πρόσφατη κυκλοφορία τους, την τριλογία The Red, White & Blues.

Οι Whitesnake ιδρύθηκαν το 1978 από τον τραγουδιστή των Deep Purple David Coverdale. Μεταξύ των πολυπλατινένιων άλμπουμ του συγκροτήματος συγκαταλέγονται τα Trouble, Lovehunter, Ready And Willing, Come An’ Get It, Slide It In και ο ομώνυμος δίσκος του 1987, η τεράστια δισκογραφική επιτυχία «Whitesnake» που το 2017 γιόρτασε την τριακοστή της επέτειο.

Από το σύνολο της δισκογραφίας των Whitesnake αναδείχθηκαν μυθικά hits, δύο Νο 1 singles, τα «Here I Go Again» και «Is This Love», καθώς και το hard rock σφυροκόπημα του Still Of The Night. To 2020 κυκλοφόρησε η τριλογία «Red, White and Blues» που αποτελεί remixed και remastered εκδοχές μερικών από τα σπουδαιότερα τραγούδια τους.