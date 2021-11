Η Adele έχει κάνει εκατομμύρια θαυμαστές της να κλάψουν με τα τραγούδια της. Τώρα, ήταν η σειρά της να ξεσπάσει σε λυγμούς. Η βραβευμένη με Grammy τραγουδίστρια, που κυκλοφόρησε νέο δίσκο την περασμένη εβδομάδα με τίτλο «30», έπειτα από έξι χρόνια απουσίας της, δεν άντεξε να συγκρατήσει τα δάκρυά της μόλις αντίκρισε μια παλιά της δασκάλα.

Η συγκινητική στιγμή με την Adele να δακρύζει στην αγκαλιά της δασκάλας της συνέβη κατά τη διάρκεια της συναυλίας της στο ITV, «An Audience with Adele», που προβλήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το βράδυ της Κυριακής. Κατά τη διάρκεια της προηχογραφημένης συναυλίας, η σούπερ σταρ της ποπ απάντησε σε μια ερώτηση από την ηθοποιό του Χόλυγουντ, Έμα Τόμσον, η οποία την ρώτησε αν υπήρχε κάποιος στο παρελθόν της που την είχε υποστηρίξει, την ενέπνευσε ή την προστάτευσε από τις δοκιμασίες και τις δοκιμασίες της ζωής. Σε απάντηση, η Adele μίλησε για την επιρροή που άσκησε πάνω της η κυρία McDonald, η καθηγήτριά της στα αγγλικά στο Chestnut Grove Academy.

«Είχα μια δασκάλα στο Γυμνάσιο που με μύησε στην αγγλική λογοτεχνία. Είχα εμμονή με τη Λογοτεχνία και γι' αυτό τώρα γράφω στίχους. Ήταν τόσο ωραία και ελκυστική», συνέχισε να περιγράφει η Adele, προσθέτοντας πως είχε να τη δει για περισσότερα από 20 χρόνια. Μέχρι που η κυρία McDonald πλησίασε στη σκηνή και η Adele ήταν έτοιμη να καταρρεύσει.

We all have that one teacher who changed our life… such a beautiful reunion! ❤️



*PS, would totally buy Alan Carr’s version of ‘Make You Feel My Love* 🤣@Adele #AnAudienceWithAdele https://t.co/2ZZI2RS0mI pic.twitter.com/hlTOOZKt5j