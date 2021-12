Σαν σήμερα, 4 Δεκεμβρίου, μια φωτιά σε καζίνο γίνεται η αφορμή για να γράψουν οι Deep Purple το «Smoke on the Water»

Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια της ροκ δημιουργήθηκε από ένα... φλογερό γεγονός που λίγο έλειψε να οδηγήσει σε τραγωδία. Το «Smoke on the Water», το διάσημο riff του οποίου έχει ταλαιπωρήσει εκατοντάδες εκκολαπτόμενους κιθαρίστες σε όλο τον κόσμο, δημιουργήθηκε όταν ένα καζίνο τυλίχθηκε στις φλόγες!

Ήταν μια ημέρα σαν σήμερα, 4 Δεκεμβρίου 1971 σε μια μικρή πόλη της Ελβετίας, το Montreux. Σε εξέλιξη βρίσκονται δυο γεγονότα τα οποία σε λίγο θα γίνουν «ένα» και θα γράψουν ιστορία. Το πρώτο είναι πως στο καζίνο της πόλης ο σπουδαίος Φρανκ Ζάπα (ο οποίος κατά μια διαβολική σύμπτωση θα πεθάνει μια ημέρα σαν κι αυτή το 1993) δίνει συναυλία. Το δεύτερο είναι πως σε απόσταση μερικών χιλιομέτρων βρίσκονται οι Deep Purple οι οποίοι ετοιμάζουν τον επόμενο δίσκο τους.

Την ώρα που η συναυλία του Ζάπα βρίσκεται σε εξέλιξη, την ώρα που παιζόταν το τραγούδι «King Kong» και σόλαρε ο δημιουργός του Don Preston, κάποιος έριξε μια φωτοβολίδα η οποία, για κακή τύχη όλων, καρφώθηκε στην ξύλινη οροφή! Οι πύρινες γλώσσες εξαπλώθηκαν με ταχύτητα. Η συναυλία διακόπτεται κακήν κακώς και, οι άνθρωποι καταφέρνουν να εκκενώσουν το καζίνο κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή. Ευτυχώς, που ο Ζάπα κράτησε την ψυχραιμία του και έδωσε οδηγίες από το μικρόφωνο για το πως θα γίνει η εκκένωση. Ως εκ θαύματος λίγοι θεατές τραυματίστηκαν ελαφρά με κοψίματα και εγκαύματα και ακόμη λιγότεροι πήγαν στο νοσοκομείο.

«Smoke on the Water»

Η φωτιά έκαιγε όλη τη νύχτα. Το πρωί η ατμόσαιρα είναι αποπνικτική. Οι Deep Puprle που θα έμεναν στο ξενοδοχείο του καζίνο, τελικά είχαν διανυκετρεύσει σε ένα άλλο ξενοδοχείο της περιοχής, το «Grand Hotel». Ξυπνώντας τα μέλη του συγροτήματος είδαν από το δωμάτιό τους, τον καπνό από το καζίνο, που είχε σχηματίσει ένα σύννεφο χαμηλά στη λίμνη. Ο Roger Glover αυθόρμητα βλέποντας αυτή την εικόνα, είπε: «Smoke on the water» και αμέσως πρότεινε στον Ian Gillan να χρησιμοποιήσουν τη φράση ως τίτλο τραγουδιού, τη μουσική του οποίου γραφε εκείνη την στιγμή ο Ritchie Blackmore. Ο Ian Gillan αρχικά αρνήθηκε, λέγοντας ότι όλοι θα θεωρούσαν ότι είναι ένα τραγούδι για ναρκωτικά! Τελικά μετά από πιέσεις του παραγωγού, το κομμάτι κυκλοφόρησε ως single και έκανε τεράστια επιτυχία. Οι στίχοι λέγεται ότι γράφτηκαν σε μια χαρτοπετσέτα.

Το τραγούδι είναι ουσιαστικά μια πολύ ακριβή περιγραφή της πυρκαγιάς στο καζίνο με όλες τις λεπτομέρειες του συμβάντος. Στα μέσα του κομματιού, υπάρχει ένας στίχος που λέει «Funky Claude was getting people out of the building» και αναφέρεται στον Claude Nobs ο οποίος ήταν ο δημιουργός ενός τζαζ φεστιβάλ στην περιοχή. «Όποτε γνωρίζω μουσικούς της ροκ πάντα λένε "έρχεται ο Funky Claude"» είχε πει ο ίδιος χρόνια αργότερα.

Smoke on the Water

(Blackmore/Gillan/Glover/Paice/Lord)

We all came out to Μontreux

On the lake Geneva shoreline

To make records with a mobile

We didnt have much time

Frank Ζappa and the Μothers

Were at the best place around

But some stupid with a flare gun

Burned the place to the ground

Smoke on the water, fire in the sky

They burned down the gambling house

It died with an awful sound

Funky Claude was running in and out

Pulling kids out the ground

When it all was over

We had to find another place

But swiss time was running out

It seemed that we would lose the race

Smoke on the water, fire in the sky

We ended up at the grand hotel

It was empty cold and bare

But with the rolling truck stones thing just outside

Making our music there

With a few red lights and a few old beds

We make a place to sweat

No matter what we get out of this

I know well never forget

Smoke on the water, fire in the sky.

To Smoke on the Water αποτέλεσε ένα από τα επτά τραγούδια του κορυφαίου άλμπουμ των Deep Purple, Machine Head, που κυκλοφόρησε τον Μάρτιο του 1972. Το τραγούδι γνώρισε τεράστια επιτυχία, παρά την περί του αντιθέτου πρόβλεψη των μελών του συγκροτήματος και το 1973 κυκλοφόρησε και ως σινγκλ.