Ο Prince Karma με νέο single κι ένα συγκινητικό μήνυμα

Μετά το remake στην all time classic επιτυχία του Foreigner I Want To Know What Love Is με περισσότερα από 1 εκ. streams, ο Prince Karma ενώνει τις δυνάμεις του με το hit-maker duo Dawty Music, το οποίο έχει συνεργαστεί με καλλιτέχνες όπως οι Nicky Jam, Snoop Dogg, French Montana και Ne-Yo, ενώ πιο πρόσφατα έχει κυκλοφορήσει μαζί με τους Ofenbach & Feder το single Call Me Papi με πάνω από 11 εκ. streams.

Ο Prince Karma έχει ξεκινήσει από το 2018 με το debut single Later Bitches μια διαρκώς ανοδική πορεία σε Ελλάδα και εξωτερικό με δεκάδες βραβεία, 300 εκ. streams, top 10 θέσεις σε Shazam Charts παγκοσμίως, πάνω από 120 shows σε όλη την Ευρώπη καθώς και συνεργασία με μεγάλες δισκογραφικές εταιρίες όπως η Ultra Records.

Το γεμάτο θετική ενέργεια I’ll Be There συνοδεύεται από ένα ιδιαιτέρως συγκινητικό video υπό τη σκηνοθετική ματιά του Sherif Francis. Ο Prince Karma ως πολίτης του κόσμου και βαθιά ευαισθητοποιημένος καλλιτέχνης θέλησε μέσα από αυτό το video να θίξει τόσο το παγκόσμιο πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής όσο κι αυτό των πρόσφατων καταστροφικών πυρκαγιών στη χώρα μας.

Η Γη παρά τις καταστροφές που βιώνει καθημερινά, μπορεί πάντα να αναγεννηθεί αρκεί ο καθένας μας ξεχωριστά «να είναι εκεί» και να κάνει τη δική του προσπάθεια.