Ένας από τους πιο ταλαντούχους και ιδιαίτερους καλλιτέχνες της γενιάς του, ο The Weeknd κυκλοφόρησε την Παρασκευή 7 Ιανουαρίου το νέο του άλμπουμ «Dawn FΜ». Ο The Weeknd κανε πάρτι στο κανάλι της Amazon στο Twitch και εκεί παρουσίασε το νέο άλμπουμ.

To Dawn FM, είναι το πέμπτο άλμπουμ του τραγουδιστή. Ο The Weeknd έχει δηλώσει πως είναι το sequel του προηγούμενου του άλμπουμ, After Hours το οποίο κυκλοφόρησε πριν δύο χρόνια. Στο Dawn FM έχουν λάβει μέρος μεταξύ άλλων ο Jim Carrey και ο Lil Wayne.

Τα τραγούδια του Dawn FM: