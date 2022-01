Meat Loaf: Η μπαλάντα της ζωής του θρυλικού καλλιτέχνη - Από τη ροκ στο μιούζικαλ

Η τραγική απώλεια του ροκ φαινομένου Meat Loaf, ο οποίος απεβίωσε την Πέμπτη (20 Ιανουαρίου), δεν ήταν παρά μία πρόταση στην εγκυκλοπαίδεια μίας μακράς καλλιτεχνικής πορείας που γράφτηκε στο βάθος δεκαετιών. Ποιος ήταν, όμως, και πώς επηρέασε το παγκόσμιο καλλιτεχνικό στερέωμα ο αγαπημένος τραγουδιστής;

Διαβάστε επίσης: Adele: Κλαίγοντας ανακοίνωσε την αναβολή συναυλίας της στο Λας Βέγκας λόγω κορονοϊού

Το παιδί που θα μετεξελισσόταν σε φαινόμενο ανά την υφήλιο γεννήθηκε ως Marvin Lee Aday στις 27 Σεπτεμβρίου του 1947 στο Ντάλλας του Τέξας των ΗΠΑ. Παιδί μίας απολύτως μέσης αμερικανικής οικογένειας για την εποχή, ο Marvin μεγάλωσε σε ένα δύσκολο περιβάλλον, μεταξύ της μητέρας του που ήταν δασκάλα και του πατέρα του, χρόνια αλκοολικού και...επαγγελματία αγύρτη. Την αβάσταχτη ελαφρότητα της βουκολικής ζωής στο Τέξας διέκοψε ο θάνατος της μητέρας του το 1965. Αφού ο Meat Loaf κληρονόμησε ό,τι είχε να του αφήσει, απομονώθηκε για μήνες στο διαμέρισμά του προτού πάρει την επόμενη πτήση για το Λος Άντζελες και αρχίσει να γράφει μόνος του την ιστορία του.

Η επιτυχία του όμως δεν συνέβη εν μία νυκτί. Όπως λέει και ο ίδιος χαριτολογώντας σε συνέντευξη το 1978, «Ναι, πέτυχα σε μία νύχτα, μόνο που ήταν 12 χρόνια».

Τα νούμερα ευθυγραμμίζονται φυσικά. Αν θεωρήσουμε ως έναρξη της μουσικής καριέρας του αργότερα τεράστιου καλλιτέχνη το 1965, θα περνούσε αρκετός καιρός μέχρι να εκραγεί στο παγκόσμιο στερέωμα.

Ο Meat Loaf μαζί με τη μπάντα του έπαιζε ως opening act για γνωστότερους καλλιτέχνες όπως ο Van Morrisson, οι Who και η Janis Joplin ενώ συμμετείχε και στο μιούζικαλ «Hair» όταν πρωτοανέβηκε στο Broadway. Μετρίως περισσότερη επιτυχία βρήκε το άλμπουμ που κυκλοφόρησε για τη δισκογραφική Motown «Stoney & Meatloaf» το 1971, σε συνεργασία με την τραγουδίστρια Shaun Murphy, γνωστή ως Stoney.

Φωτεινό σημείο στην πορεία του ήταν η συμμετοχή του στο cult classic «Rocky Horror Picture Show». Σε συνέντευξή του δεκαετίες μετά o Meat Loaf περιγράφει την εμπειρία του από τα γυρίσματα του σουρεάλ μιούζικαλ ως ταυτόχρονα τρομακτική και συναρπαστική.

Όσο δύσκολη και αν ήταν η παραγωγή της ταινίας-μιούζικαλ, οι προσπάθειες του Meat Loaf να γίνει σταθερά στη μουσική βιομηχανία θα επιβραβεύονταν 2 χρόνια αργότερα με την κυκλοφορία του μουσικού του άλμπουμ «Bat out of Hell», το οποίο έκανε «τζίρο» 43 εκατομμύρια αντίτυπα ενώ η μπάντα του έπαιξε το άλμπουμ ζωντανά στη διάσημη ψυχαγωγική εκπομπή «Saturday Night Live» με τον αείμνηστο ηθοποιό Christopher Lee, κατά κόσμον Saruman, να τους ανακοινώνει.

Η επιτυχία δυσθεώρητου ύψους είχε και σίκουελ, αφού ο Meat Loaf ηχογράφησε δύο συνέχειες στο άλμπουμ του, το «Bat Out of Hell II: Back into Hell» το 1993 και το «Bat Out Of Hell III: The Monster Is Loose» το 2006. Οι πωλήσεις της τριλογίας αυτής έχουν φτάσει το απίστευτο νούμερο των 65 εκατομμυρίων αντιτύπων παγκοσμίως ενώ το χιτ του δεύτερου άλμπουμ «I'd Do Anything for Love (But I Won't Do That)» έγινε νούμερο ένα σε 28 χώρες ενώ του χάρισε και ένα βραβείο Grammy για την καλύτερη φωνητική ροκ ερμηνεία.

Ο κάποτε άσημος Marvin από το Τέξας είχε αδιαμφισβήτητα γίνει ροκ σταρ και το ενεργητικό του περιλαμβάνει πολλές άλλες πρωτότυπες κυκλοφορίες, καθώς και τη συνεργασία του με τη συμφωνική ορχήστρα της Μελβούρνης το 2004.

Το λιγότερο που μπορεί να πει κανείς για τον πληθωρικό καλλιτέχνη είναι πως το όνομά του έμεινε στην ιστορία όπως ο ίδιος ήθελε. Μέσα από δεκαετίες αγώνα που έδωσε με όπλα το δημιουργικό του ταλέντο και τη φωνητική του δεινότητα για την αναγνώριση που η μουσική βιομηχανία του χρώσταγε, ο Meat Loaf έφυγε τελικά ως ένας αστέρας της ροκ.