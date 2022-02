Snoop Dogg: Κατηγορείται για σεξουαλική επίθεση - Τι καταγγέλλει χορεύτρια

Κακοποίηση από τον ράπερ σεξουαλική Snoop Dogg και τον συνεργάτη του Don «Magic» Juan καταγγέλλει πως δέχθηκε μία χορεύτρια, πίσω στο 2013 αναφέροντας όλα όσα έγιναν μετά από μία συναυλία στην Καλιφόρνια. Όπως αναφέρει αρνήθηκε να ικανοποιήσει τον Snoop Dogg κι εκείνος εκτονώθηκε πάνω της!

Χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Jane Doe, καθώς θέλει να διατηρήσει την ανωνυμία της, εξιστόρησε τα γεγονότα στο ΤΜΖ αναφέροντας πως μετά από μία συναυλία ξύπνησε στο σπίτι του Don «Magic» Juan (ή Ντόναλντ Κάμπελ όπως είναι το όνομά του) και παρά τις προσπάθειές της δεν κατάφερε να φύγει. Είπε πως ήταν εξαντλημένη και επέστρεψε στο κρεβάτι και όταν ξαναξύπνησε το μεσημέρι είχε τον Κάμπελ να προσπαθεί να βάλει το μόριό του στο στόμα της.

Προσπάθησε να ξεφύγει με τον ίδιο να της προτείνει να πάει μαζί του στο στούντιο του Snoop Dogg. «Θα γίνεις το κορίτσι του για αυτή τη βραδιά και θα εκτοξεύσει την καριέρα σου», υποστηρίζει ότι της είπε. Υπό τον φόβο -όπως είπε- να καταστραφεί η καριέρα της τον ακολούθησε.

Αφού έφτασε στο στούντιο πήγε στην τουαλέτα, όπου όπως καταγγέλλει άνοιξε ξαφνικά η πόρτα και μπήκε ο Snoop Dogg με κατεβασμένο το εσώρουχό του. προσπάθησε να φέρει το μόριο του στο πρόσωπό της με την ίδια να λέει πως προσπάθησε να τον αποφύγει. Και συμπληρώνει πως όταν κατάλαβε ο ράπερ πως δεν θα τα καταφέρει, τόσο αυνανίστηκε μπροστά της και ολοκλήρωσε την πράξη του πάνω της, στο στήθος και στο πρόσωπό της. Μάλιστα την... αποτελείωσε λέγοντάς της «θα σου φέρω κάτι να σκουπιστείς».

Ο βετεράνος ράπερ αρνείται τις κατηγορίες και έκανε και μία σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό του στο Instagram, υποστηρίζοντας ότι η καταγγελία της γυναίκας είναι ψευδής και έχει οικονομικό όφελος. Σύμφωνα μάλιστα με το TMZ η ίδια αξίωσε 10 εκατ. δολάρια στην αγωγή της που απορρίφθηκε.

