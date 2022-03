Πώς το τραγούδι «Another Love» του Τομ Οντέλ έγινε ύμνος για τους Ουκρανούς στον πόλεμο με τη Ρωσία

Όταν ο Τομ Οντέλ έγραφε το τραγούδι «Another Love» πριν από περίπου μια δεκαετία, δεν μπορούσε με τίποτα να φανταστεί πως αυτό θα εξελισσόταν σε ύμνο για εκατομμύρια πολίτες, που αντιμετωπίζουν μια ξένη στρατιωτική εισβολή. Κι όμως να που το συγκεκριμένο κομμάτι κατάφερε εντελώς ξαφνικά να γίνει ένα σύμβολο αλληλεγγύης και στήριξης για τον λαό της Ουκρανίας, χάρη στη βοήθεια της πλατφόρμας του Tik Tok.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν κάνει την εμφάνισή τους στο Tik Tok δεκάδες βίντεο, στα οποία φαίνονται είτε καταστροφικές εικόνες του πολέμου, είτε άνθρωποι (Ουκρανοί και μη), με το «Another Love» να παίζει στο background. Τα συγκεκριμένα βίντεο, τα οποία ανεβάζουν καθημερινά οι χρήστες της πλατφόρμας, μετρούν εκατομμύρια προβολές, ωστόσο η αλήθεια είναι πως το κομμάτι δεν έχει καμία απολύτως σχέση με τον πόλεμο ή την Ουκρανία.

Αντίθετα, πρόκειται για μια μπαλάντα, την οποία έγραψε ο Οντέλ στο πιάνο του, που μιλάει για τη σημασία του να παλεύεις για κάποιον που αγαπάς. Το κομμάτι ξεκινάει λέγοντας πως «I wanna take you somewhere so you know I care / Θέλω να σε πάω κάπου, για να καταλάβεις ότι νοιάζομαι, But it's so cold and I don't know where / Αλλά κάνει τόσο κρύο που δεν ξέρω που». Δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς, γιατί το τραγούδι έγινε viral από τη μια στιγμή στην άλλη. «I wanna cry and I wanna love/Θέλω να κλάψω και να αγαπήσω», ακούμε στο ρεφρέν του κομματιού. Ο καλλιτέχνης στους στίχους του αναπολεί τις όμορφες στιγμές, τις οποίες ελπίζει να ξαναζήσει.

Ο ίδιος ο Τομ Οντέλ μέσα από το TikTok δήλωσε δημόσια ότι νιώθει μεγάλη τιμή που χρησιμοποιήθηκε το κομμάτι του για έναν τέτοιο σκοπό. «Ζήτω η Ουκρανία. Θα έρθω και θα το τραγουδήσουμε μαζί σύντομα», είπε. Μάλιστα, πρόσφατα βρέθηκε στη Ρουμανία, όπου τραγούδησε σε ένα σταθμό τραίνου στο Βουκουρέστι το «Another Love» και αποθεώθηκε από τον κόσμο.