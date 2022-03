Βαγγέλης Κακουριώτης στο Reader: «Θα πήγαινα στη Eurovision είτε με την Ελλάδα είτε με την Κύπρο»

Πρόσφατα ο Βαγγέλης Κακουριώτης κυκλοφόρησε τη νέα του δισκογραφική δουλειά με την Panik Records. Ένα ολοκαίνουργιο EP με τίτλο «Εσύ», που περιλαμβάνει τέσσερα ξεχωριστά τραγούδια. Στο «Εσύ», ο 25χρονος σήμερα τραγουδιστής ξεδιπλώνει για το ταλέντο του σε κομμάτια διαφορετικού μουσικού ύφους και στυλ. Αν και τον γνωρίσαμε σε ηλικία μόλις 16 ετών ως μέλος του συγκροτήματος Boys and Noise, πλέον κάνει solo καριέρα και αποδεικνύει πως ήρθε για να μείνει.

Γράφει στίχους, μουσική, τραγουδάει, ενώ ξέρει να παίζει κιθάρα, ντραμς και τουμπερλέκι. Ένας πολυδιάστατος καλλιτέχνης, ο οποίος έχει όλο τον καιρό μπροστά του, για να φτάσει εκεί ακριβώς που ονειρεύεται. Λίγες ημέρες μετά την κυκλοφορία του νέου του EP, κάνει μια στάση στο Reader.gr και μας μιλάει για την πορεία του μέχρι σήμερα, αλλά και για το ενδεχόμενο να τον δούμε κάποια στιγμή στον διαγωνισμό της Eurovision.

Πες μας λίγα πράγματα για σένα. Πού γεννήθηκες και μεγάλωσες; Πώς ήσουν ως μαθητής;

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα και στο όμορφο Ναύπλιο, μιας και τα περισσότερα καλοκαίρια μου, τα έχω ζήσει εκεί. Δεν ήμουν από τους μαθητές του 20, αλλά ούτε και του 10, κάπου στην μέση, δεν μπορώ να πω περισσότερα, μαθητικό απόρρητο (γέλια). Διάβαζα και έδινα προσοχή, το σχολείο το είχα προτεραιότητα στο μυαλό μου, πρώτα διάβαζα και μετά ασχολούμουν με την μουσική και τον αθλητισμό.

Αν δεν είχες γίνει τραγουδιστής, είχες plan b στο μυαλό σου;

Επειδή ξεκίνησα την πορεία μου στην μουσική από σχετικά μικρή ηλικία, δεν πρόλαβα να σκεφτώ plan b. Είμαι τόσο βαθιά βυθισμένος στον κόσμο της μουσικής, που το plan b για μένα ήταν και είναι να βελτιωθώ σε όλες τις πτυχές της. Πρώτα τελείωσα τις σπουδές μου στην μουσική τεχνολογία/ηχοληψία. Ασχολούμαι με την σύνθεση και την στιχουργική και λόγω του τραγουδιού και των απαιτήσεων που έχει, αποφοίτησα από την δραματική σχολή Ίασμος, θέλοντας να βελτιώσω την ερμηνεία, τον χορό και την υποκριτική.

Οι γονείς σου πώς είχαν αντιδράσει όταν τους ανακοίνωσες ότι θα ασχοληθείς με τη μουσική;

Χάρηκαν πολύ! Πάντα ήταν και είναι δίπλα μου σε ότι αποφασίζω να κάνω. Με έχουν δει να τραγουδάω μπροστά στον καθρέφτη τραγούδια που μου άρεσαν μικρός ή να κλείνομαι ώρες στο δωμάτιο μου ακούγοντας πολλή μουσική. Κατά βάθος το ξέρανε δηλαδή, απλά περίμεναν να τους το ανακοινώσω.

Μίλησέ μας για το νέο σου EP που κυκλοφόρησε πρόσφατα.

Μετά το album «Για σένα είμαι εδώ» ήρθε το νέο μου EP, «Εσύ». Εμπεριέχει τέσσερα τραγούδια, στα δυο έχω γράψει τους στίχους και την μουσική, το «Εσύ» όπου έδωσε και το όνομα του ΕΡ και το «Siciliana». Τα άλλα δυο είναι η διασκευή του αγαπημένου τραγουδιού «Το Σ' αγαπώ» του Δημήτρη Κοργιαλά και το «Έχω δικό μου θεό» από την δυνατή ομάδα Arcade. Ευχαριστώ πολύ την εταιρεία μου Panik Records για την παραγωγή των video clip και των lyric video των τραγουδιών, την επιμέλεια και την δημιουργία του ΕΡ.

Αλήθεια, γιατί επέλεξες το «Σ'αγαπώ» του Δημήτρη Κοργιαλά και τι σημαίνει για σένα αυτό το κομμάτι; Πόσο ήσουν όταν βγήκε;

Το «Το Σ' αγαπώ» το άκουσα πρώτη φορά στα 16 μου και έγινε ένα από τα αγαπημένα μου τραγούδια που τραγουδούσα με την κιθάρα μου. Σίγουρα θα υπάρξουν και άλλες διασκευές και χαίρομαι πολύ που η πρώτη μου διασκευή ήταν με «Το Σ' αγαπώ».

«Siciliana, loca Italiana» ακούμε να τραγουδάς σε ένα από τα καινούργια κομμάτια σου. Πώς προέκυψε αυτή η «ιταλική» ιδέα στον στίχο;

Είναι η πρώτη φορά που βάζω ιταλικό στίχο σε τραγούδι μου. Στην αρχή ήθελα να είναι όλο ιταλικό, αλλά αποφάσισα ότι θα ήταν καλύτερα να γίνει μίξη και απ’ τις δύο γλώσσες.

Στο Just The Two Of Us τα είχες πάει πολύ καλά. Θα ήθελες να ασχοληθείς και με την τηλεόραση ή την υποκριτική κάποια στιγμή;

Μέχρι τώρα έχω κάνει κάποιες παραστάσεις στο θέατρο, η πρώτη ήταν το «Hairspray» σε σκηνοθεσία Θέμιδας Μαρσέλλου στο θέατρο Ακροπόλ. Η δεύτερη στο θέατρο Λαμπέτη στην παράσταση «ΔΙΑΛΕΞΕ» σε σκηνοθεσία Αλέξανδρου Κοέν και σε παραγωγή της δραματικής σχολής Ίασμος στην αποφοίτησή μου. Εάν γινόταν μια καλή πρόταση στο θέατρο ή στην τηλεόραση, εννοώντας κάτι που θα μου ταίριαζε, θα χαιρόμουν πολύ να το κάνω. Είμαι άνθρωπος που δουλεύω πολύ και όσο χρειάζεται μέχρι να καταφέρω το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα σε ότι μου ανατεθεί ή επιλέξω να κάνω.

Ένιωσες ποτέ ότι προερχόμενος από ένα boy band, ίσως να μη σε έπαιρναν κάποιοι στα σοβαρά στη σόλο καριέρα σου; Υπήρξε κάποια στιγμή που ψωνίστηκες από την απότομη δημοσιότητα, ειδικά σε νεαρή ηλικία;

Από όπου και εάν ξεκινήσει ένας καλλιτέχνης όταν έρθει η ώρα της σόλο καριέρας του θέλει μικρά και προσεχτικά βήματα και βέβαια να είναι προσηλωμένος σε αυτό που αγαπάει και κάνει. Την προσοχή μου έμαθα να την έχω στο αντικείμενό μου. Δεν είναι δύσκολο να ψωνιστεί ένας άνθρωπος 16 χρόνων όταν δέχεται τόση αγάπη και θαυμασμό ξαφνικά. Δεν μπήκα σε αυτήν την διαδικασία όμως, ούτε έπεσα σε αυτήν την παγίδα. Πιστεύω έπαιξε ρόλο ο τρόπος που έχω μεγαλώσει. Ένας άνθρωπος, που κατανοεί τι είναι ουσιαστικό και τι όχι σε αυτό που κάνει, δεν χάνει το χρόνο του σε ένα τέτοιο παιδιάστικο σκεπτικό.

Είσαι αρκετό καιρό στο ΥΤΟΝ με τον Νίκο Βέρτη. Πώς είναι η συνεργασία σας;

Με τον Νίκο Βέρτη συνεργάζομαι για τέταρτη χρονιά! Αυτό και μόνο αποδεικνύει την άψογη συνεργασία που έχουμε και την εμπιστοσύνη! Χαίρομαι που βρίσκομαι σε αυτό το χώρο, ο οποίος περιβάλλεται από ανθρώπους που αγαπούν αυτό που κάνουν και προσπαθούν για το καλύτερο αποτέλεσμα. Αυτό είναι που ξεχωρίζει τον Νίκο Βέρτη σαν καλλιτέχνη και σαν άνθρωπο. Στοιχεία του χαρακτήρα του φαίνονται μέσα απ’ τη δουλειά του. Τίποτα δεν είναι τυχαίο στο ΥΤΟΝ the music show! Τον ευχαριστώ πολύ για την εμπιστοσύνη που μου έχει δείξει όλα αυτά τα χρόνια, για την συνεργασία μας δισκογραφικά με το τραγούδι «Ίσως» που έχει γράψει τους στίχους και την μουσική και onstage με το δικό του τραγούδι, «Η λέξη σ’ αγαπώ».

Mε το Instagram ασχολείσαι; Απαντάς στα μηνύματα που σου στέλνουν;

Ασχολούμαι ναι αν και δεν πολύ φαίνεται (γέλια). Η αλήθεια είναι ότι τον τελευταίο καιρό δεν ήμουν πολύ ενεργός λόγω υποχρεώσεων αν και πάντα βρίσκω χρόνο να επικοινωνώ με τους ανθρώπους που είναι δίπλα μου και με στηρίζουν όλο αυτό τον καιρό.

Τελικά, στη χαρά ή στη λύπη του καλλιτέχνη γράφονται τα καλύτερα κομμάτια;

Δεν ξέρω αν υπάρχει σωστή απάντηση σ’ αυτό, ο κάθε καλλιτέχνης μπορεί να εκφράζεται καλύτερα σε ένα από τα δύο, αλλά επειδή και τα δύο είναι συναισθήματα δυνατά, σίγουρα μπορούν να φέρουν έμπνευση!

Στη Eurovision θα ήθελες να πας εκπροσοπώντας την Ελλάδα;

Ναι θα το ήθελα, Η Eurovision έχει συζητηθεί με τους συνεργάτες μου, δίνουμε χρόνο γιατί θέλουμε όταν γίνει, να γίνει σωστά. Και με τις καλύτερες προοπτικές.

Αν δεν ερχόταν ποτέ πρόταση από την Ελλάδα και ερχόταν από την Κύπρο, θα πήγαινες;

Θα χαιρόμουνα πολύ εννοείται να πήγαινα και για την Κύπρο! Με έχει στηρίξει πολύ. Και με μια τέτοια ευκαιρία θα μπορούσα να ανταποδώσω την αγάπη μου.

Τι να περιμένουμε στο μέλλον;

Μέσα μου κρύβεται πολύ όρεξη και αγάπη για τη μουσική. Ονειρεύομαι και σκέφτομαι πολλά πράγματα που θέλω να κάνω, για μένα είναι η αρχή, έρχονται πολύ όμορφα πράγματα!

Το EP «Εσύ» του Βαγγέλη Κακουριώτη κυκλοφορεί στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής από την Panik Records.