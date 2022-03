Capital Music: Αέρας ανανέωσης για το Label - Αυτοί είναι οι νέοι τράπερ που υπέγραψαν

Η Capital Music, η no1 εταιρεία στην ελληνική rap/ trap σκηνή, που συνεργάζεται με την Panik Records, συνεχίζει δυνατά το ατελείωτο σερί των επιτυχιών της, ενώ παράλληλα υποδέχεται και συστήνει στο κοινό νέους και ταλαντούχους artists που έχουν ήδη ξεχωρίσει.

Διαβάστε ακόμη: Eurovision 2022: Σε εξαιρετική θέση η Ελλάδα στον πρώτο ημιτελικό - Ιδανική κλήρωση και η Κύπρος

Με τον Skive και τον Light στα ηνία, η Capital Music χαράσσει τον δρόμο και ορίζει τις τάσεις, με κάθε κυκλοφορία της να γίνεται αμέσως no1 trend και να μετρά εκατομμύρια digital streams και YouTube views. Δίπλα στην «παλιά φρουρά», με τον FY και τον Lil Barty, προστέθηκαν rap/ trap artists που ξεχωρίζουν με τα drops τους, κάνοντας επιτυχίες: οι Trannos, Thug Slime, Alitiz, Jitano, Scar, Mel, $ulee και GSA.

Συνεχίζοντας τη δυναμική της παρουσία στα μουσικά δρώμενα, η Capital Music συνεχίζει τις ανατρεπτικές της παραγωγές, που αγκαλιάζει αμέσως το κοινό. Είναι ενδεικτικό πως τα πιο πρόσφατα 5 tracks που κυκλοφόρησαν οι καλλιτέχνες της τις προηγούμενες ημέρες (τα «Alitisa» - Thug Slime, «Lobby» - Light, «Pandora» - Trannos, «R. Kelly» - Thug Slime και «Nemesis» - Jitano) έγιναν αμέσως viral στα social media και καταλαμβάνουν τις πρώτες θέσεις των YouTube trends.

Παρών, μέσα από τη μουσική και τα τραγούδια του, παραμένει ο Mad Clip, έχοντας αφήσει τη μοναδική του παρακαταθήκη. Μάλιστα, θέλοντας να τον τιμήσουν ακόμα μία φορά, η Capital Music και η οικογένειά του αποφάσισαν να κυκλοφορήσει, στις 29 Απριλίου, ο τελευταίος του δίσκος, που θα έχει τίτλο «Money And Drugs Can't Live In Poverty», τη φράση από την οποία πήρε το καλλιτεχνικό του όνομα.