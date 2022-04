Σαν σήμερα, 17 Απριλίου, η επεισοδιακή συναυλία των Rolling Stones στην Αθήνα, περίπου 90 ώρες πριν το πραξικόπημα

Το ότι, πλέον, κάθε χρόνο (με εξαίρεση τα δυο τελευταία εξαιτίας του κορονοϊού) έχουμε την τύχη να βλέπουμε σε συναυλίες στην Ελλάδα μεγάλα ονόματα της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, δεν σημαίνει πως πάντα ήταν έτσι. Επί πολλές δεκαετίες η χώρα μας βρισκόταν εκτός...χάρτη. Έτσι όταν στις 22 Μαρτίου 1967 το περιοδικό «Μοντέρνοι Ρυθμοί» έριξε μια «βόμβα» κανείς δεν μπορούσε να το πιστέψει. «Δεν είναι ούτε πρωταπριλιάτικο ψέμα, ούτε διαφημιστικό κόλπο. Οι Ρόλινγκ Στόουνς έρχονται». Η συμφωνία είχε κλείσει προ οκταημέρου μεταξύ του δημοσιογράφου και ατζέντη Νίκου Μαστοράκη και του μάνατζερ του συγκροτήματος Ντέβιντ Απς».

Ιστορική αυτή η συναυλία που έγινε μια ημέρα σαν σήμερα. Και όχι επειδή ήρθαν στην Ελλάδα οι Rolling Stones αλλά επειδή η χώρα μετρούσε αντίστροφα για την επιβολή της δικτατορίας. Και επειδή, τελικά, αυτή η συναυλία δεν τελείωσε ποτέ...

Οι Rolling Stones στην Αθήνα που «έβραζε»

Την άνοιξη του 1967 οι Rolling Stones είχαν προγραμματίσει περιοδεία στην Ευρώπη για την προώθηση του Between the Buttons που είχε κυκλοφορήσει τον Ιανουάριο. Ανέλπιστα στο καλεντάρι της περιοδείας μπαίνει και η Αθήνα! Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει αυτή την είδηση. Σε όλους φαίνεται σαν ψέμα. Είναι η εποχή που η Ελλάδα βρίσκεται εκτός παγκόσμιου συναυλιακού χάρτη και ο ερχομός των τεράστιων Rolling Stones είναι μια πραγματική είδηση «βόμβα»!

Την ίδια ώρα, όμως, η Αθήνα ήταν και μια πόλη που πολιτικά έβραζε. Οι πληγές από την «αποστασία» και τα «Ιουλιανά» ήταν όχι απλά ανοιχτές αλλά ορθάνοιχτες. Ήταν τέτοιο το κλίμα που λίγες εβδομάδες πριν από τις προγραμματισμένες εκλογές του Μαΐου, τις οποίες θα κέρδιζε με μεγάλη άνεση η Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου, το παλάτι και κύκλοι της Δεξιάς δεν απέκλειαν τη βραχυχρόνια επιβολή κάποια δικτατορίας για να επανέλθει η χώρα στο «σωστό δρόμο». Τελικά, τους πρόλαβαν οι Συνταγματάρχες.

Μέσα σε αυτό το οξυμένο πολιτικό κλίμα, λοιπόν, η ελληνική αστυνομία έχοντας πληροφορηθεί πως σε πολλές συναυλίες των Rolling Stones στο εξωτερικό έχουν σημειωθεί επεισόδια, αποφασίζει να επιβάλει την πολιτική της μηδενικής ανοχής σε οποιονδήποτε προσπαθήσει να οδηγήσει την κατάσταση εκτός ελέγχου. Είναι ενδεικτικό πως στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας υπολογίζεται ότι βρέθηκαν εκείνο το βράδυ περίπου 6.000 θεατές. Υπήρχαν και περίπου 1.000 αστυνομικοί.

Συναυλία περίπου 90 ώρες πριν το πραξικόπημα

Τελικά, ίσως και σαν αυτοεκπληρούμενη προφητεία, έγινε αυτό που όλοι φοβόντουσαν. Ξύλο στο αεροδρόμιο όταν οι οπαδοί των Rolling Stones νόμιζαν πως έφτασε το αεροπλάνο τους αλλά τελικά ήταν οι τεχνικοί του συγκροτήματος. Ξύλο στο Hilton όπου διέμενε ο Μικ Τζαγκερ και η παρέα του. Η αστυνομία γενικά όπου έβλεπε συνωστισμό... έριχνε και ένα χέρι ξύλο!

Τα εισιτήρια κόστιζαν από 60 έως 120 δραχμές, ενώ υπήρχαν και λίγα εισιτήρια των 500 δραχμών, ακριβώς μπροστά από την εξέδρα η οποία είχε στηθεί στο κέντρο του γηπέδου. Το πρώτο μέρος της συναυλίας άνοιξε με ελληνικά συγκροτήματα και καλλιτέχνες. Κατά σειρά εμφανίστηκαν οι Loubogg, MGC, Idols, Τάσος Παπασταμάτης, Δάκης και We Five. Στις 9:30 μ.μ. οι Stones ανέβηκαν στη σκηνή και άρχισαν τη συναυλία τους με το Last Time και συνέχισαν με τα τραγούδια Lady Jane, 19th Nervous Breakdown, Ruby Tuesday και Let’s spend the night together. Χαλασμός στο γήπεδο. Εκστασιασμένοι οι οπαδοί του συγκροτήματος διασκεδάζουν και χορεύουν. Οι αστυνομικοί περιμένουν, με το χέρι στο γκλοπ, το ένα και μοναδικό λάθος.

Και τελικά αυτό το «λάθος» γίνεται από τον... Μικ Τζάγκερ ο οποίος θέλησε να επιστρέψει μια ανθοδέσμη με κόκκινα γαρύφαλλα που του είχε πετάξει το κοινό. Επειδή ήταν μακριά όμως η σκηνή την έδωσε στον μάνατζερ Τομ Κέιλοκ ο οποίος ξεκίνησε να πάει προς την εξέδρα. Ίσως, τα κόκκινα γαρύφαλλα και το πολιτικό βάρος που αυτά είχαν για την Ελλάδα εκείνη την εποχή να θεωρήθηκαν «επαναστατική πράξη» και κάπως έτσι ο δυστυχής Κέιλοκ ξυλοκοπήθηκε από έξι αστυνομικούς! Οι οπαδοί αντέδρασαν, οι αστυνομικοί απάντησαν και μέσα στο ξύλο δόθηκε η εντολή να κατέβει ο γενικός του ρεύματος και όλοι να πάνε στα σπίτια τους! Κάπως έτσι η συναυλία έληξε άδοξα και πριν την ώρα της.

Την επόμενη ημέρα οι Μικ Τζάγκερ, Μπράιαν Τζόουνς και Κιθ Ριτσαρντς έφυγαν από την Ελλάδα. Μόνο η οικογένεια Γουάιμαν είπε να κάτσει για δυο ημέρες στην Αθήνα. Αποφάσισαν να φύγουν την 21η Απριλίου. Τελικά, αναγκάστηκαν να μείνουν δυο ημέρες παραπάνω μέχρι να δοθεί ειδική άδεια ώστε να φύγουν από την Αθήνα για το Λονδίνο.