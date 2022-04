Mad Clip: Ο τελευταίος του δίσκος, πριν φύγει από τη ζωή, κυκλοφορεί

Ο Mad Clip, ο hardest working man της ελληνικής rap/ trap σκηνής με τις αλλεπάλληλες μεγάλες επιτυχίες, συνεχίζει να ζει μέσα από τα τραγούδια του. Μάλιστα, η Capital Music και η Panik Records κυκλοφορούν το τελευταίο album του θρυλικού καλλιτέχνη «Money And Drugs Can't Live In Poverty».

Διαβάστε ακόμη: Toots Thielemans: H Google τιμά τα 100 χρόνια από τη γέννηση του σπουδαίου τζαζίστα

Το album, το οποίο έχει ως τίτλο τη φράση από την οποία προέκυψε το καλλιτεχνικό όνομα του Mad Clip, είναι ένας φόρος τιμής στον τον ίδιο τον και το πλούσιο μουσικό του έργο, το οποίο οι συνεργάτες του και η οικογένειά του αποφάσισαν να μοιραστούν με τον κόσμο που αγάπησε τον Mad Clip και τα τραγούδια του.

Το «Money And Drugs Can't Live In Poverty», που κυκλοφορεί στα ψηφιακά καταστήματα μουσικής, περιλαμβάνει 17 tracks και το executive producing υπογράφει ο Skive, ο παραγωγός στον οποίο ο Mad Clip εμπιστευόταν τον ήχο του. Το artwork επιμελήθηκε ο Sake.

Το tracklist περιλαμβάνει κάποια solo κομμάτια που ο δημοφιλής καλλιτέχνης είχε ολοκληρώσει πριν το τραγικό τροχαίο, τα «Rockstar», «Brookie» και «Coupe». Επίσης, υπάρχουν τραγούδια, όπως τα «Kawasaki», «Nani», «Chit Chat», «Parto Habari» και «Streets», συνεργασίες του Mad Clip με συναδέλφους του που αποτελούσαν τη φιλική και επαγγελματική οικογένειά του, όπως οι Light, FY, Rack, Thug Slime, Dj Stephan, BeTaf Beats, Fly Lo, Strat, Display, Muneylord, Mike G, Redface, Billy Sio και Justodd Beats.