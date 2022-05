Tiësto και Tyga στο Primer Music Festival 2022

Ένα διήμερο που θα γράψει ιστορία για το 2022 με δύο τεράστια ονόματα της διεθνούς μουσικής σκηνής, τον Tyga και τον Tiësto, μας υπόσχεται το Primer Music Festival. Οι συστάσεις είναι περιττές, μιας και μιλάμε για τον διασημότερο DJ όλων των εποχών σύμφωνα με το Rolling Stone και για ένα από τα μεγαλύτερα αστέρια της διεθνούς ραπ σκηνής με τεράστιες επιτυχίες στο ενεργητικό του. Δύο ονόματα που υπόσχονται ένα εκρηκτικό διήμερο αυτό το καλοκαίρι στην Αθήνα για την απόλυτη φεστιβαλική εμπειρία, σε ένα υπερθέαμα που ενώνει όλους τους λάτρεις της χορευτικής μουσικής!

Ο Tiësto είναι αναμφίβολα ο πιο γνωστός και επιτυχημένος DJ - Μουσικός Παραγωγός στην ιστορία της μουσικής και έχει ψηφιστεί επανειλημμένα ως ο καλύτερος DJ του κόσμου. Το Σάββατο 9 Ιουλίου ο Ολλανδός superstar θα βρεθεί στη σκηνή του PRIMER 2022 για να παρουσιάσει το εντυπωσιακό, state of the art οπτικοακουστικό θέαμά του, στη μεγαλύτερη dance ημέρα του καλοκαιριού! Μαζί του ο ανερχόμενος DJ και παραγωγός Sonny Fodera.

Έχει κερδίσει κάθε βραβείο που υπάρχει στη βιομηχανία της μουσικής: Grammy, MTV Music Award, World Music Award, Mixmag Award, DJ Award και πολλά άλλα. Στην ετήσια ψηφοφορία του DJ Mag για τον Καλύτερο DJ του πλανήτη, ήταν στο Νο1 από το 2002 ως το 2004 και στην πρώτη δεκάδα επί 18 χρόνια! To περιοδικό Rolling Stone τον ανακήρυξε το 2012 ως τον διασημότερο DJ όλων των εποχών. Η σχέση του Tiësto με τη χώρα μας κρατάει χρόνια: στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας το 2004, ο Tiësto έπαιξε ζωντανά στην Τελετή Έναρξης, μετατρέποντας την καθιερωμένη παρέλαση των αποστολών σε ένα δίωρο πάρτι. Τα κομμάτια που παρουσίασε επί σκηνής κυκλοφόρησαν σε άλμπουμ με τον τίτλο “Parade of The Athletes”, το οποίο έγινε χρυσό στην Ελλάδα!

Έχει συνεργαστεί με πολλούς καλλιτέχνες από διαφορετικά μουσικά είδη, με τουλάχιστον ένα μεγάλο hit σχεδόν κάθε χρόνο: 2021 “Don't Be Shy”, 2020 “The Motto”, 2019 “Ritual” και “God Is A Dancer”, 2018 “Jackie Chan”, 2017 “Boom”, 2015 “Chemicals”, 2014 “Wasted”, 2013 “Red Lights” και πολλά άλλα!

Ο Tyga (το όνομα του οποίου σημαίνει Thank You God Always), ένας σούπερσταρ της ραπ έρχεται ξανά στη χώρα μας, στη σκηνή του PRIMER 2022 την Παρασκευή 8 Ιουλίου. Η καριέρα του ξεκίνησε το 2011 και έχει συνεργαστεί με τα μεγαλύτερα ονόματα της μουσικής βιομηχανίας παγκοσμίως όπως Drake, Nicki Minaj, Kanye West, Lil Wayne, Chris Richardson, Chris Brown, Megan Thee Stallion, Moneybagg Yo, Doja Cat, Fall Out Boy, Game, Snoop Dogg, Iggy Azalea κ.α. Τα άλμπουμ του Hotel California και Legendary έγιναν μεγάλες επιτυχίες στα charts του Billiboard και έχει πραγματοποιήσει εμφανίσεις στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου και στα MTV Video Music Awards.

Ένα από τα μεγαλύτερα ονόματα στο είδος του με τραγούδια και άλμπουμ στην κορυφή των charts, και με live εμφανίσεις του που είναι μία αξέχαστη εμπειρία - η Πλατεία Νερού θα ξεχειλίσει από την ενέργειά του Tyga την Παρασκευή 8 Ιουλίου.

ΠΛΑΤΕΙΑ ΝΕΡΟΥ, ΑΘΗΝΑ

PRIMER MUSIC FESTIVAL 2022

DAY 1- ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8/7

TYGA

SIN BOY & RINA

DAY 2- ΣΑΒΒΑΤΟ 9/7

TIËSTO

SONNY FODERA

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ

GA - ΔΙΗΜΕΡΟ

→ Παρασκευή & Σάββατο από €48

GA - SINGLE DAY

→ Παρασκευή με Tyga - DAY 1 από €28

→ Σάββατο με Tiësto - DAY 2 από €40

VIP - SINGLE DAY

→ Παρασκευή με Tyga - DAY 1 από €70

→ Σάββατο με Tiësto - DAY 2 από €110

Λόγω περιορισμένων θέσεων, δεν διατίθενται εισιτήρια διημέρου για θέσεις VIP.



Τα εισιτήρια VIP αφορούν υπερυψωμένο σημείο με bar και τουαλέτες, καθώς και fast track είσοδο στο χώρο.

Προπώληση εισιτηρίων online στo www.viva.gr, τηλεφωνικά στο 11876 και στα καταστήματα Public, MediaMarkt, Wind, Ευρυπίδης, Yoleni's.