Σπάνιο βιολί Στραντιβάριους βγαίνει σε δημοπρασία για τιμή - ρεκόρ - Μπορεί να φτάσει τα 20 εκατ. δολάρια

Ένα εξαιρετικής ποιότητας βιολί Στραντιβάριους ηλικίας περίπου τριακοσίων ετών, που φημολογείται ότι έχει «παίξει» στη βραβευμένη με Όσκαρ μουσική του «Μάγου του Οζ», θα βγει σε δημοπρασία τον επόμενο μήνα. Σύμφωνα με τον οίκο δημοπρασιών Tarisio το πολύτιμο βιολί εκτιμάται πως θα μπορούσε να φτάσει τα 20 εκατομμύρια δολάρια, λόγω της εξαιρετικής του κατάστασης και ιστορίας. Το σπάνιο Στραντιβάριους ανήκε στον Ρώσο βιρτουόζο του βιολιού Τόσα Σάιντελ (Τoscha Seidel), γεννημένο στην Οδησσό ο οποίος θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους βιολιστές του 20ού αιώνα, φημισμένος για τον πλούσιο τόνο και τη συναισθηματική του ένταση.

Υπάρχουν περίπου 600 βιολιά σε όλο τον κόσμο που κατασκευάστηκαν στο ατελιέ του Στραντιβάρι, - η υψηλότερη τιμή που καταβλήθηκε σε δημοπρασία μέσω διαδικτύου ήταν 15,9 εκατομμύρια δολάρια το 2011, οπότε το συγκεκριμένο βιολί θα μπορούσε να κάνει ένα νέο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο Τόσα Σάιντελ έκανε το ντεμπούτο του στο Κάρνεγκι Χολ της Νέας Υόρκης το 1918 και περιόδευσε στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Αυστραλία κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1920.

Το 1938 μετακόμισε στην Καλιφόρνια όπου έκανε καριέρα στα στούντιο των κινηματογραφικών ταινιών. Συμμετείχε (ως σολίστ) σε πολλές παραγωγές του Χόλιγουντ, συμπεριλαμβανομένων των ταινιών «Intermezzo», «Melody for Three», και «The Wizard of Oz». Ειδικά για την αγαπημένη ταινία της Τζούντι Γκάρλαντ: «υπάρχει κάποιο υπέροχο σόλο βιολί στα μικρά γράμματα», αναφέρει ο Τζον Φρίκε (John Fricke), συγγραφέας του βιβλίου «The Wonderful World of Oz» και σημαντικότερος ιστορικός της κλασικής ταινίας της MGM. Δεν έχει επιβεβαιωθεί αλλά πιστεύεται ότι είναι ο Σάιντελ, καθώς είναι γνωστό, ότι ήταν με σύμβαση στην MGM από τον Φεβρουάριο του 1939 και το μεγαλύτερο μέρος της παρτιτούρας του «Oz» ηχογραφήθηκε τον Μάιο του 1939.

Σημειωτέον ο Σάιντελ έκανε μαθήματα βιολιού στον διάσημο φυσικό Άλμπερτ Αϊνστάιν και αργότερα έπαιξαν μαζί σε φιλανθρωπικό κοντσέρτο βιολιού του Μπαχ. «Είναι τεράστια η χαρά μας που παρουσιάζουμε αυτό το όργανο, του οποίου ο εξαίσιος ήχος εξακολουθεί να μας μιλάει μέσα από πολλές, κλασικές ηχογραφήσεις και κινηματογραφικές παρτιτούρες που ερμηνεύει ο ασύγκριτος Τόσα Σάιντελ», δήλωσε ο Καρλος Τόμε (Carlos Tome), διευθυντής του οίκου Tarisio. «Μπορούμε να φανταστούμε τη συγκίνηση που έχει προκαλέσει αυτό το όργανο σε αμέτρητους μουσικούς ανά τους αιώνες.»

Ο οίκος Tarisio, αναφέρει το δημοσίευμα του Variety, θα εκθέσει το βιολί του Σάιντελ στο Λονδίνο, το Βερολίνο, το Πεκίνο, τη Σαγκάη, το Χονγκ Κονγκ και τη Νέα Υόρκη μέχρι την ημέρα της δημοπρασίας, στις 9 Ιουνίου.