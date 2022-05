Δάκης: Ποιος ήταν ο σπουδαίος τραγουδιστής -  Η ζωή και οι μεγάλες του επιτυχίες

Επειτα απο δύο χρόνια σκληρής μάχης με τον καρκίνο, ο Δάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή (29/5) σε ηλικία 78 ετών. Η κατάσταση της υγείας του τραγουδιστή το τελευταίο διάστημα είχε επιβαρυνθεί, όπως είχαν κάνει γνωστό οι καλοί του φίλοι. Κατά τις αρχές Μαΐου μάλιστα, χρειάστηκε να νοσηλευτεί σε ιδιωτικό θεραπευτήριο στα βόρεια προάστια.

Την είδηση του θανάτου του έκανε γνωστή η Λουκίλα Πλέσσα - Καρρέρ. «Στην Αυγή του καλοκαιριού διάλεξες να φύγεις ψυχούλα μου…. Εσύ που μας έκανες να λατρέψουμε τα καλοκαίρια….. τόσα καλοκαίρια…. Ξεκουράσου….θα σ’ αγαπώ πάντα… "Αυτό το καλοκαίρι το περίμενα με δίχως ένα σύννεφο με δίχως στεναχώρια Αλλ' όμως δε με ζέστανε ο ήλιος του"», έγραψε η Λουκίλα Καρρέρ στο Twitter.

Σε παλαιότερη του συνέντευξη, ο Δάκης είχε μιλήσει για την περιπέτεια υγείας του. «Όταν με ενημέρωσαν πως έχω καρκίνο δεν φοβήθηκα. Μου είχαν δώσει έξι μήνες ζωής… Εντάξει, πέρασαν τρία χρόνια», είχε πει στην εκπομπή «Το Πρωινό».

Ποιος ήταν ο Δάκης: Η ζωή του

Ο Βρασίδας «Δάκης» Χαραλαμπίδης (26 Αυγούστου 1943 -29 Μαΐου 2022) ήταν Έλληνας τραγουδιστής. Γεννήθηκε στις 26 Αυγούστου 1943 στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου. Το 1963 ήρθε στην Ελλάδα και σχεδόν ένα χρόνο μετά ξεκινά να τραγουδά σε χώρους διασκέδασης και θεαμάτων και παράλληλα ηχογραφεί το 1964 τον πρώτο του δίσκο στα αγγλικά με τίτλο «Deep in the heart of Athens» και ακολούθησαν δίσκοι που γνώρισαν αμέσως μεγάλη επιτυχία στα Γαλλικά, Ιταλικά και Αγγλικά. Ενδεικτικά οι επιτυχίες του εκείνης της περιόδου ήταν: Monsieur Cannibal, Tu Veux ou tu veux pas, Mourir ou vivre, Gaston. Μιλούσε έξι γλώσσες (ελληνικά, γαλλικά, αγγλικά, ιταλικά, ισπανικά και αραβικά), γεγονός που του επέτρεπε να ερμηνεύει διεθνές ρεπερτόριο.

Το 1968 ηχογράφησε τον πρώτο του δίσκο στα Ελληνικά με τίτλο «Γεια σου σ′ ευχαριστώ» με τον συνθέτη Κώστα Ξενάκη και αμέσως μετά ακολουθεί η πρώτη του συνεργασία με τον Μίμη Πλέσσα και τις διαχρονικές επιτυχίες «Τόσα καλοκαίρια» και «Εκείνο το πρωί στην Κηφισιά» όπου η ανταπόκριση του κοινού τον τοποθέτησε γρήγορα στους πλέον περιζήτητους ερμηνευτές εκείνης της εποχής.

Συνεργάστηκε με Ελληνες συνθέτες όπως: Μίμης Πλέσσας, Γιάννης Σπανός, Γιώργος Κατσαρός, Γιώργος Χατζηνάσιος, Κώστας Χατζής, Ρόμπερτ Ουίλιαμς, Αλέξης Παπαδημητρίου, Γιώργος Μανίκας, Σάκης Τσιλίκης, Χάρης Χαλκίτης, Βαγγέλης Πιτσιλαδής, Γιώργος Κριμιζάκης, Κώστας Ξενάκης, Γιώργος Θεοφάνους, Νίκος Λαβράνος, Νίκος Καρβέλας, Αλέκος Χρυσοβέργης, Γιώργος Θεοδοσιάδης κ.ά.

Εχει τραγουδήσει στίχους στιχουργών, σύμφωνα με τη Wikipedia, όπως Πυθαγόρας, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Μάνος Ελευθερίου, Δημήτρης Ιατρόπουλος, Σώτια Τσώτου, Ξενοφώντας Φυλέρης, Θάνος Σοφός, Ρόνη Σοφού κ.ά.

Εχει πραγματοποιήσει πολλές ζωντανές εμφανίσεις σε χώρους διασκέδασης όπως: «Rex», «Diogenis Palace», «Νεράιδα», «Φαντασία», «Αστέρια», «Αθηναία», «Ribas» και συνεργάστηκε με τους Μαρινέλλα, Κώστα Χατζή, Γιάννη Πάριο, Χάρις Αλεξίου, Άννα Βίσση και άλλους. Σε διεθνές επίπεδο έχει συνεργαστεί με τους Rolling Stones, Σαρλ Αζναβούρ, Δαλιδά, Μίλβα, Τζο Ντασέν, Σασά Ντιστέλ και Ντέμη Ρούσσο, με τον οποίο ήταν ξαδέρφια.

Εχει συμμετάσχει σε πολλές θεατρικές παραστάσεις, στα Θέατρα Βέμπο, Παρκ, Κοτοπούλη-Ρεξ και αλλού. Επίσης, έχει εμφανιστεί σε τηλεοπτικές παραστάσεις και σε Ελληνικές ταινίες όπως «Γοργόνες και μάγκες», «Η θεία μου η χίπισσα» κ.ά.

Εκπροσώπησε την Ελλάδα σε Διεθνή Φεστιβάλ Τραγουδιού, αποσπώντας διακρίσεις και βραβεία.

Βρισκόταν από το 1967 στην πρώτη γραμμή του Ελληνικού τραγουδιού. Η δισκογραφία του αποτελείται από 39 LP & CD και 19 singles & 45άρια. Η πιο πρόσφατη δισκογραφική δουλειά είναι το CD με τίτλο «Moments» (ΜΙΝΟΣ 2008) του Μίμη Πλέσσα όπου ο Δάκης τραγουδούσε σε 7 γλώσσες.

Δάκης: Η δισκογραφία του

1. Το ωροσκόπιο της αγάπης («Μίνος», 1970)

2. Δάκης Special («Μίνος», 1973)

3. Ελάτε μαζί μου («Μίνος», 1974)

4. Δάκης 100% («Μίνος», 1975)

5. Δάκης 72 («Μίνος», 1971)

6. Δάκης («Μίνος», 1976)

7. Παιχνίδι με τη φωτιά («Μίνος», 1989)

8. Τσάι με λεμόνι («Μίνος», 1992)

9. 2.000 φιλιά («Μίνος», 1994)

10. Θωρακισμένη Mercedes («Μίνος», 1991)

11. Τα ωραιότερα μου τραγούδια («Philips», 1995)

12. Το πρώτο μας πάρτυ («Μίνος», 1991)

13. Welcome to Greece («Μίνος», 1974)

14. Μην ξεχνάς («Philips»)

15. Άκρως απόρρητο («Athenaeum»)

16. Καινούργια ζωή («Athenaeum»)

17. Τώρα θα μείνω («Polygram»)

18. Αντίο Μαίρη («Philips»)

19. Ελπίδα, Δάκης στον Κώστα Χατζή («Philips»)

20. Νιάτα («Μίνος», 1974)

21. Χιτάκια ελληνικά («Μίνος», 1989)

22. Πρόβα τζενεράλε («Lyra», 1995)

23. Όμορφες μέρες («Lyra», 1970)

24. Για τα παιδιά («Philips»)

25. Χριστούγεννα («Philips», 1980)

26. Περίπτωση («Alfa Mi Records», 1998)

27. Στην Αλεξάνδρεια («Alfa Mi Records», 1996)

28. Τα τραγούδια που αγάπησα («FM Records»)

29. Ταξίδι στον χρόνο («FM Records»)

30. Αγάπη μου πού να’σαι («Philips», 1983)

31. Το χρώμα της ελπίδας («MBI», 1997)

32. Back to the 70’s («Μίνος», 2005)

34. Greek Top Hits Symposium («Αλέξανδρος», 1986, Κύπρος)

35. Yiassou Ellada («Αλέξανδρος», 1986, Κύπρος)

36. Aμήν («Crescendo», 1995, ΗΠΑ)

37. Έλα κοντά μου («Αλέξανδρος», 1987, Κύπρος)

38. Τα τραγούδια του Θεού (Κέντρο Πολιτισμού «Ήλιος», 1999)

39. Moments («Μίνος», 2008)

Singles CD & 45άρια

1. Κοχύλι από το Αιγαίο (Προκριματικά Eurovision, 1982)

2. Η αλήθεια (από την ταινία Le Coeur chaud 1969)

3. Γειά σου σ’ευχαριστώ

4. Deep in the heart of Athens (1964)

5. Gaston

6. Monsieur Cannibal

7. Mourir ou vivre

8. Κλείσε τα μάτια και θυμήσου

9. Αντίο Μαριάννα

10. Μίλα μου

11. Tu veux out u veux pas

12. Το μυαλό μου έχασα («Alfa Mi Records», 1999)

13. Δάκης & Musico («Universal»)

14. Bostella D'Oriente

15. Tu me reviens

16. Tant mieux si tu pars

17. Άργησες να’ρθεις (1972)

18. Έρωτα παντοτινέ μου (2η Ολυμπιάδα Τραγουδιού, 1969)

19. Μόνο εσύ (Προκριματικά Eurovision, 1980)